核食若來了只標「產地日本」？　薛瑞元：還沒要開放不需先做準備

▲薛瑞元強調，不會開放核食 。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（23日）邀農委會主委陳吉仲、衛福部政務次長薛瑞元針對「開放日本核食對我國加入CPTPP之影響與因應之策」進行報告、備詢。 若未來真開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品，是否會像萊豬進口一樣只標「產地」，不標含萊豬或不含？薛瑞元表示，不會開放核食，至於邊境檢驗人力，現在還沒說要開放，不需做預先準備。

立委謝衣鳳問，未來台灣開放日本核食，國內因應是否跟萊豬一樣，只標示「產地」，不標含萊豬或不含萊豬 ，也就是只會標「產地是日本」，不會標示是福島5縣？薛瑞元強調，「不會開放核食，如果輻射超標絕對不會開放」，若沒超標當然可以談。

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謝衣鳳提到，食藥署官方網站針對日本輸入食品，中文標示產地問答裡，根據消保法24條第2項，所有日本輸入食品，中文原產地標示應標示至都道府縣，未來開放核食還會繼續或拿掉？薛瑞元說，所有日本進來的都標示至都道府縣，不會有所不一樣。

▲面對謝衣鳳追問，陳吉仲說，自己能力有限。（圖／翻攝國會頻道）

謝衣鳳再問，會不會逐批查核？由於今年度萊豬進口少，是因為國際航運問題出口不順暢，未來若有非常多民眾有疑慮的產品進來時，食藥署邊境檢驗人力又是如何？否則開放不增加，無法檢驗是否含有輻射，沒辦法保障民眾食品安全，薛瑞元說明，一定會依照需求調整，今年處理今年是夠的，但明年度目前沒有要增加，

但不需要預先準備？薛瑞元強調，不是說要開放就開放，會視情形做調整，人力和器材等會再估量，並強調「還沒討論」，因能不能談開放是第一個步驟，談到一個結果要開放，也不是馬上， 會追著談判歷程看需不需要人力，目前沒有說要開放， 因此現在不需要預先做準備。

另外，開放核食是加入CPTPP條件？陳吉仲表示，要面對，沒說要立即調整，謝衣鳳追問，到底是不是談判程序前跟日本的諮商？陳說，只負責農業部門，謝的問題超乎他能力跟權責之外，但很樂意面對，遭謝酸說很難得第一次有問題是超乎陳的能力之外。陳吉仲接著說自己「能力有限」，僅強調要把農民顧好，讓農產品更安全，讓農業未來加入CPTPP將農產品外銷到很多國家。