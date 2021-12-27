　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中央公園跨年煙火將登場！台中這6路段恐塞爆　交通管制看這裡

▲台中水湳中央公園,抹茶湖,台中之肺,科湳愛琴橋,重劃區,水湳經貿園區,公共建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中央公園跨年演唱會及煙火將登場，警方預估河南路、環中路、凱旋路等6路段恐塞爆。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

本周五就是跨年夜，今年的台中跨年活動將在西屯區中央公園舉行，除了演唱會外還有10分鐘煙火秀，由於地點鄰近中山高、74快速道路及逢甲商圈，預估西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，北屯區中清路二段、中平路等路段恐塞爆，警方也公布16處交通管制路段，將從31日下午4點開始管制車輛進出。

台中市警局交通大隊表示，跨年晚會活動地點之西屯區中央公園地處交通要道，臨近逢甲商圈為人群聚集區域，平日已有一定人潮，活動舉辦期間一定會湧入龐大車潮。尤以西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，北屯區中清路二段、中平路等路段影響最大，警察局將視車流運行狀況採彈性機動管制，並加強疏導車流，以維持會場周邊交通秩序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央公園跨年煙火將登場，台中這6路段恐塞爆。（圖／市府提供）

警方也公布交通管制路段，包括凱旋路(經貿五路至河南路)、大鵬路(經貿路至逢大路)、中科路(經貿五路至河南路)、敦化路(凱旋路至經貿路)、西安街(文華路至凱旋七路)、啟航路(經貿五路至敦化路)、啟航東路(啟航一路至啟航二路)、啟航一路(啟航路至經貿路)、啟航二路(啟航路至中科路)、經貿二路(啟航路至經貿路)、經貿三路(啟航路至經貿路)。

另外凱旋路/凱旋八街、凱旋七路/西安街、凱旋七路/凱旋東街、凱旋路/大鵬路、凱旋東街/大鵬路等，共計5處重要管制路口，管制人、車禁止進入。

交通局也規劃4條接駁公車路線，包括市政府線、秋紅谷線、北水湳線、松竹線等，各線均每隔10到15分就有1班車，坐滿或時間到即發車，12月31日17時起至111年1月1日01時30分止，接駁車數量約130-140輛，視當天狀況調整。

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
16歲妹房間像被炸！亂到無法住　老媽崩潰不掃了
B群「早上or睡前吃」最有效？　服用時段大公開
知名作詞人怒了！妻摩鐵激戰科技廠小王　回家還要電愛DIY
嘆徐若瑄「髒水潑身上」　他揪出1關鍵：相信她是清白的
食腦囚犯「漢尼拔」專殺虐童變態！　困地牢38年慘況曝
快訊／3度酒駕男「上銬戴腳鐐」！　比照殺手級重刑犯
快訊／汐止嚴重車禍！女穿越馬路「遭娃娃車撞飛」命危送醫
霍建華出獄復仇！　《華燈2》5大看點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BMW男酒駕撞死人母！網見「1罰則」全爆氣：最多才3000笑死人

台北新竹8氣象站創入冬低溫紀錄　玉山成銀白世界積雪2公分

中央公園跨年煙火將登場！台中這6路段恐塞爆　交通管制看這裡

雪山也下雪了！369山莊積雪逾5公分　雪管處曝「山難熱點」　

快訊／空手道染疫選手做基因定序　陳時中下午2點說明

台北12.3度創今年入冬新低溫　8縣市今晚仍探10度！何時回暖一次看

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」　8個連假狂休72天爽爆了

玉山排雲山莊下雪了！天空雪花飄落一片白　積雪達0.5cm

林秉樞案維基頁面遭變更！　監理所臨時人員稱「一時好玩」下場慘了

林秉樞案「公總IP網軍」抓到了！　監所臨時人員認：好奇改維基

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

超危險！婦人騎車踏板橫放鐵管　長度占兩車道...對向車驚險閃避

BMW男酒駕撞死人母！網見「1罰則」全爆氣：最多才3000笑死人

台北新竹8氣象站創入冬低溫紀錄　玉山成銀白世界積雪2公分

中央公園跨年煙火將登場！台中這6路段恐塞爆　交通管制看這裡

雪山也下雪了！369山莊積雪逾5公分　雪管處曝「山難熱點」　

快訊／空手道染疫選手做基因定序　陳時中下午2點說明

台北12.3度創今年入冬新低溫　8縣市今晚仍探10度！何時回暖一次看

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」　8個連假狂休72天爽爆了

玉山排雲山莊下雪了！天空雪花飄落一片白　積雪達0.5cm

林秉樞案維基頁面遭變更！　監理所臨時人員稱「一時好玩」下場慘了

林秉樞案「公總IP網軍」抓到了！　監所臨時人員認：好奇改維基

徐若瑄哭了「誤會被解開」　她勸別再加戲：真的不用一直cue自己

全台房價瘋漲區排行　3縣市年漲破9%「不在六都」

湯瑪斯2戰僅拿5分！湖人決定不留　仍有多隊關注「最強175公分」

BMW男酒駕撞死人母！網見「1罰則」全爆氣：最多才3000笑死人

台鐵「新城際列車」首航　投入宜花東輸運

「不能任由國民黨搞垮國家！」　柯建銘解密總預算逕付二讀戰術

香蕉「越甜熱量越低」原因曝！3種熟度營養一次看　這時吃促排便

台股封關倒數　法人：有望續戰高點、注意衝高賣壓出籠

耶誕節晚鐵皮屋開趴狂歡！各式毒品熱烈款待　警攻堅逮28男女

李玖哲隔1年團聚相馬茜「見面先抱5分鐘」　回歸節目...江宏傑結束代班！

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

名醫揭「最強疫苗組」！不是2劑AZ+莫德納

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

今晨10.2℃！下波冷空氣接力　跨年降雨熱區曝

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

《彭博》最新防疫排名！　台灣名次大進步

林秉樞案「公總IP網軍」抓到了！　

更多熱門

相關新聞

超商連3天美式、拿鐵第2杯11元喝

超商連3天美式、拿鐵第2杯11元喝

聖誕節過完馬上就要準備迎接跨年了，今年可是有3天假期，看準出遊人潮，就有超商搶先公開限定優惠，12月31日至2022年1月2日連3天祭出「咖啡、、私品茶第2杯11元」小確幸，1月1日上午10時起至1月2日再加碼推送購物金、百樣商品第3件0元，買愈多、省愈多，先筆記再說。

爛醉不累回歸了！「太空內裝」搶先看

爛醉不累回歸了！「太空內裝」搶先看

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

今夜北部探10度！　一圖秒懂歲末天氣三部曲

今夜北部探10度！　一圖秒懂歲末天氣三部曲

網友最熱議的跨年縣市是台北

網友最熱議的跨年縣市是台北

關鍵字：

跨年台中交通管制塞車

讀者迴響

熱門新聞

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

肢體老師逆風挺　曝王力宏私下暖舉

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

茄子蛋唱到一半「背景被切成感謝名單」

陶晶瑩夫妻赴美陪女兒過年！荳荳「長髮飄逸」近況曝光

男酒駕撞四口「母慘死」！陳其邁怒了

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面