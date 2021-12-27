中央公園跨年煙火將登場！台中這6路段恐塞爆　交通管制看這裡

▲中央公園跨年演唱會及煙火將登場，警方預估河南路、環中路、凱旋路等6路段恐塞爆。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

本周五就是跨年夜，今年的台中跨年活動將在西屯區中央公園舉行，除了演唱會外還有10分鐘煙火秀，由於地點鄰近中山高、74快速道路及逢甲商圈，預估西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，北屯區中清路二段、中平路等路段恐塞爆，警方也公布16處交通管制路段，將從31日下午4點開始管制車輛進出。

台中市警局交通大隊表示，跨年晚會活動地點之西屯區中央公園地處交通要道，臨近逢甲商圈為人群聚集區域，平日已有一定人潮，活動舉辦期間一定會湧入龐大車潮。尤以西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，北屯區中清路二段、中平路等路段影響最大，警察局將視車流運行狀況採彈性機動管制，並加強疏導車流，以維持會場周邊交通秩序。

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警方也公布交通管制路段，包括凱旋路(經貿五路至河南路)、大鵬路(經貿路至逢大路)、中科路(經貿五路至河南路)、敦化路(凱旋路至經貿路)、西安街(文華路至凱旋七路)、啟航路(經貿五路至敦化路)、啟航東路(啟航一路至啟航二路)、啟航一路(啟航路至經貿路)、啟航二路(啟航路至中科路)、經貿二路(啟航路至經貿路)、經貿三路(啟航路至經貿路)。

另外凱旋路/凱旋八街、凱旋七路/西安街、凱旋七路/凱旋東街、凱旋路/大鵬路、凱旋東街/大鵬路等，共計5處重要管制路口，管制人、車禁止進入。

交通局也規劃4條接駁公車路線，包括市政府線、秋紅谷線、北水湳線、松竹線等，各線均每隔10到15分就有1班車，坐滿或時間到即發車，12月31日17時起至111年1月1日01時30分止，接駁車數量約130-140輛，視當天狀況調整。