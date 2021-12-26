氣象局8縣市低溫特報！　跨年前「全台急凍」最冷溫度曝光

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局表示，由於大陸冷氣團及華南雲雨區影響，全台直到下周二（28日）清晨都是濕冷天氣，3000公尺以上高山有飄雪機會，下周二上午至下周三（29日）各地回溫，不過下周四（30日）入夜、周五（31日）後冷空氣再度增強，預計跨年夜最冷落在14度。

氣象局指出，今天（26日）至下周二清晨持續受冷氣團、華南雲雨區影響，全台各地仍感覺較濕冷，尤其今天晚間到明天清晨最冷，今日入夜之後中部以北低溫只有12至13度，其他地區低溫14至15度，苗栗以北的近山區、沿海空曠地區，以及離島金門清晨時甚至可能出現10度以下低溫。

氣象局26日晚間也針對金門縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣等8縣市發布26日晚間至27日白天的低溫特報。

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周二上午冷氣團開始減弱，北部低溫有望升回至16至17度，各地逐漸回暖，但周四（30日）入夜後、周五（31日）冷空氣再度增強，預計跨年當天為冷空氣影響最明顯的時候，屆時北部低溫將下探14至15度，強度接近大陸冷氣團等級。一周天氣整體為三階段變化，「先濕冷再回溫，跨年東北季風再報到，再轉冷」。

氣象局26日晚間10時15分針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣發布豪雨、大雨特報，表示在華南雲雨區及東北風影響下，今晚至明日台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

▲未來一周天氣整體為三階段變化，先濕冷再回溫，跨年東北季風再報到，再轉冷。（圖／氣象局提供）

至於雨會下到何時？氣象局指出，周二清晨仍受華南雲雨區影響，北部及東北部較容易下雨，其他地區也有局部短暫雨，降雨範圍較大，低溫加降雨，體感寒冷明顯，3000公尺以上高山有飄雪機會，周二上午起冷氣團減弱，各地氣溫漸回升，直到周三僅北部及東半部有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

氣象局分析，周四晚間、週五跨年夜、周六元旦期間均受東北季風影響，迎風面北部、東北部天氣較涼，入夜後低溫又會下探14至15度，且雲量偏多易有局部降雨發生，中南部則是早晚偏涼，但需留意日夜溫差大，民眾若要在外活動務必留意保暖。

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