台北12.3度創今年入冬新低溫　8縣市今晚仍探10度！何時回暖一次看

▲中央氣象局台北市氣象站今天清晨為12.3度，已創下今年入冬以來低溫紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（12/27）受到大陸冷氣團影響，本島平地局屬氣象站中基隆彭佳嶼11.3度、淡水今天清晨僅有11.4度、新竹市11.9度，但中央氣象局台北市氣象站今天清晨為12.3度，已創下今年入冬以來低溫紀錄，但尚未到達12度強烈大陸冷氣團的定義。

氣象局預報員陳伊秀說，今天全天仍受到大陸冷氣團和華南雲雨區影響，尤其迎風面明顯偏濕冷，桃園以北及宜蘭較易降雨，其中基隆北海岸、東北部、台北市山區仍有明顯雨勢，且有局部大雨發生機率，其他地區也有局部或零星短暫雨。

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氣溫方面，陳伊秀說，清晨中部以北至東北部低溫僅12至14度，其他地區15至16度，沿海空曠地區、近山區不排除出現10度左右甚至以下低溫。白天高溫回升不明顯，北部東北部高溫僅13至15度，中部至台南、花東高溫則為16至20度，高屏21至22度。

對此，氣象局持續針對北北基、桃竹苗發布低溫特報黃色燈號，今天至明日（12/28）清晨持續受冷氣團影響，上述縣市局部地區有10度以下氣溫發生機率。金門縣則為低溫橙色燈號，同樣有機會出現10度以下低溫。

▲氣象局持續針對8縣市發布低溫警示燈號。（圖／氣象局提供）

陳伊秀分析，明天白天起大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫開始回升，但明天清晨仍冷，台南以北低溫仍在13至14度、花東低溫15至16度，白天開始北部高溫可回升至19至20度，其他地區則可回升到21至22度。預計回暖將持續至週三（12/29），但期間北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區則可恢復多雲到晴。

陳伊秀說，預計下一波冷空氣約在週四（12/30）晚間、週五（12/31）報到，將影響跨年夜和元旦，預計跨年夜當天為冷空氣影響最明顯的時候，屆時北台灣低溫下探13至14度，白天高溫也只有15至16度，強度接近大陸冷氣團等級，且迎風面北部山區、東半部有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。請民眾持續留意天氣概況。