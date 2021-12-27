民眾上山等雪　太平山只見雲海尚未下雪

▲▼太平山森林遊樂，27日清晨氣溫3度，看雪景要等等。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

低溫凍全台，宜蘭太平山森林遊樂區，27日清晨氣溫3度且是下雨天，遊客賞雪或看霧淞還得等等。

寒流來襲，宜蘭太平山森林遊樂區，30日清晨氣溫曾達到零下1度清晨，但乾冷，園區太平山莊木棧平台結上一層薄霜，遊客看雪還得等等。

27日清晨，太平山下雨天水氣夠，缺的是0下低溫，清晨3度，遊客賞雪景是撲空，但遊客說，雖然沒看北國雪景之美，但陽光及雲海美景，也是讓人心曠神怡。