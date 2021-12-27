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2021高山茶都・嘉義聖誕節盛大開幕　即起9天展期至明年1／2

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

▲2021高山茶都打造牽牛花隧道下讓遊客品茶喝咖啡。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國內頗具規模的茶藝盛會「2021高山茶都・嘉義」開幕式於聖誕節在嘉義縣中埔鄉金蘭分部盛大展開，現場邀請三金主持人黃子佼來為阿里山觀光代言！縣長翁章梁更搭上紅色敞篷古董車帥氣登場，兩人充滿默契互動，逗得台下觀眾捧腹大笑。

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

▲2021高山茶都邀請黃子佼當代言人。（圖／記者翁伊森攝）

活動即日起持續到明年1月2日，以「茶・設計」為主題，邀請國內外藝術家以不同形式設計場館，展現藝術融入茶文化後的獨特風貌；此次也邀請到臺灣IP創意產業「迷母豐盛」旗下原創角色臺灣黑熊「Duma」擔任最萌代言人！

開幕式中，Duma難得和佼哥同台，翁縣長特別出題，讓兩位代言人進行了一場「茶知識battle」，Duma的可愛模樣，讓現場直呼萌翻天；會場中也為Duma設計了獨家超萌主題館「讀讀小茶屋」，同時推出每日限量販售、以Duma為主角獨家演繹五大「茶人日常」的紀念品茗杯。

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

▲2021高山茶都打造各式樣品茗空間。（圖／記者翁伊森攝）

「想要買好茶、好咖啡，一定要來嘉義！」翁章梁介紹，高山茶都嘉義在疫情下克服萬難於盛大開幕，這次同樣找最強代言人佼哥一同行銷嘉義的高山茶與咖啡，此次主題為茶設計，邀請六位藝術家、設有嘉義的茶及咖啡主題館，更邀請嘉義縣所有得獎的茶與咖啡農來到現場，歡迎大家利用聖誕及元旦假期，來嘉義來趟輕旅行。

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

身為阿里山觀光代言人的黃子佼和嘉義淵源深厚，他笑說，「來嘉義玩一定要排三天，因為繞『梁』三日！」梁是翁章梁的梁，大家跟著翁章梁玩就對了，一起逗陣來嘉，歡迎回嘉！

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

▲現場還有老車展。（圖／記者翁伊森攝）

黃子佼分享，自己曾開車到梅山、大林、阿里山旅遊，享受生活中難得的愜意時刻，除高山茶外，阿里山咖啡也是他的最愛，本次活動農業處也規劃了以咖啡為主題的「啡嚐」館。

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

繼去年的嘉義博茶會後，這次再度受邀參加「2021高山茶都．嘉義」，黃子佼讚譽，阿里山擁有得天獨厚的氣候地理條件，使阿里山出產的高山茶，甘潤醇厚，入喉後唇齒留香，品上一口，那個香味韻味讓他久久無法忘懷。

而在這次為期整整九天的展演活動中，深入茶文化底蘊並深化在地連結，六大主題場館皆與在地藝術家們合作，「茶x歲月」、「茶x藝術空間」、「午茶x花」、「茶x音樂」分別打造出了視覺和聽覺饗宴的質感空間，以創意設計的視角，詮釋一場專屬於嘉義的茶文化新體驗！

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

另外更展出韓國藝術家宋周妍老師令人嘖嘖稱奇之作「青馨水房」，還有活動最萌代言人──臺灣黑熊Duma的專屬主題館「讀讀小茶屋」。現場共精心打造11大主題設計場域、23場茶文化展演、超過140席在地人文特色交融的茶席體驗，深刻感受嘉義茶文化與藝術設計碰撞出精采有趣的火花，藝起翻玩「茶」的文化印象，度過充滿茶香的聖誕節！

▲▼ 2021高山茶都在嘉義中埔金蘭農會辦事處園區登場。（圖／記者翁伊森攝）

更多活動資訊請至2021高山茶都・嘉義官方粉絲專頁 (https://www.facebook.com/2021chiayitea/)查詢。

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