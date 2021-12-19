嘉義縣績優獨居老人志工隊表揚　水上、中埔及溪口鄉囊括前三

▲志工有愛，獨居長者心暖不孤單。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局15日舉辦關懷獨居老人志工隊第二次業聯繫會報暨研習，頒獎表揚獨居老人志工隊水上鄉公所等表現績優單位。110年度嘉義縣列冊需關懷獨居老人人數有1,424位，嘉義縣各公所成立17隊關懷獨居老人志工隊，將獨居老人分為三級進行服務，定期進行電話問安及關懷訪視服務，經評估高風險個案由社工訪視進行專業個案管理及提供資源連結，確保獨居老人安全。

為延緩失能失智及指導老人家正確的運動，縣府與臺灣樂齡體智能研究推廣協會合作推動「精準功能性體智能運動計畫」，邀請莊麗燕老師帶領志工隊體驗「增肌勇骨、平衡防跌」精準運動課程，現場氣氛熱絡，為長輩健康一起努力。



今年度包括中埔鄉長李碧菁、溪口鄉長孫維聰、義竹鄉鄉長黃阿家、新港鄉公所主任秘書林文淵、水上鄉公所秘書江佩曄都到場為志工致上謝意，由社會局長張翠瑤代表翁縣長頒發績優單位獎牌及獎金

獲獎名單如下：

第一名：水上鄉公所、第二名 中埔鄉公所、第三名 溪口鄉公所

最佳團隊獎：新港鄉公所、大林鎮公所

最佳服務獎：太保市公所、義竹鄉公所

最佳活力獎：番路鄉公所。

張翠瑤局長於肯定並感謝志工對長輩的關心與照顧，讓獨居長者因關懷不孤單，期盼更多有愛心伙伴，加入志工隊，為獨居長者注入暖流。