外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

▲許多外送員都有餐點被偷走的經驗。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

外送員的心酸！一名女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，她日前遇到一名外送員不敢送餐上樓，一問才得知對方送餐時，食物放在車上被偷走，還沒賺錢就自掏腰包賠錢，因此PO文分享，「人家外送已經很辛苦了還要賠錢，呼籲不要偷拿外送員的餐點！」

該名女網友表示，她日前叫外送時，外送員禮貌地詢問「不好意思，您待會方便下樓取餐嗎？因為我有夾單，之前離開車子東西被拿走，自己賠錢」，頓時讓原PO非常同情，請親友下樓取餐。

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經過對話，原PO這才理解外送員另類的辛勞，「原來跑熊貓也蠻辛苦的，為了送餐，然後餐點被偷，害他不敢送餐上樓，就怕夾單的餐點放外送袋被偷…怎麼那麼多小偷啦！人家外送已經很辛苦了還要賠錢，呼籲不要偷拿外送員的餐點！」

▲原PO與外送員對話如上。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



不少外送員看完紛紛留言，「我前2天送醫院餐也被偷，我跟派單講不然現在去報警我在醫院等」、「車子不在視線內真的有可能會被偷食物，我連一個才50元的飲料杯架也都被偷了」、「真的有人會偷餐，還不少」、「連機車上的抹布都有人會幹了，更何況是餐點」、「我有被偷過，是真的」、「我昨天才被偷餐點而已，真他X」、「有些是不想上樓豪洨亂編的」。

原PO最後透露，她不忍心又打給該名外送員，請對方去報警，「不然虧損的錢，要跑幾趟才賺的回來，而且他將來也會再接到送餐上樓的單」，「他總不能每筆接到送餐上樓的，都請客戶下樓拿吧，必竟能體諒的客戶沒幾個」。

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