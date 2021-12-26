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香港5空手道選手「哈薩克返回也確診」　運動員爆當地人很少戴口罩

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港25日新增25例確診，均為境外輸入。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（26）日新增境外輸入個案中，有11人是赴哈薩克比賽的空手道選手，而香港23日也有5名由哈國返回的空手道運動員確診。當中，正在隔離的運動員劉知名透露，此次亞錦賽大會防疫做得較差，且哈薩克不少人沒戴口罩，預計在當地感染機率較大。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心24日公佈，23日有5名香港空手道運動員乘搭KE607航班，從哈薩克斯坦經南韓抵港後確診，其中4人感染N501Y及T478K變種病毒株。

報導指，確診運動員12月初前往哈薩克參加亞洲空手道錦標賽，23日回港檢測呈陽性，因離港不足21日，潛伏期在港的住所及曾到訪的地方，納入強制檢測，包括海洋公園、空手道總會、大埔墟熟食中心、黃埔天地一芳台灣水果茶等。

其中一名運動員劉知名昨（25）日在臉書報平安，並發出一張在醫院的自拍照，稱「現在還有一點點喉嚨痛，但精神很好。多謝各位關心，祝大家聖誕快樂。」

▲▼ 劉知名。（圖／翻攝自臉書／Karate Bro & Sis Hong Kong 空手兄妺-劉知名&劉慕裳）

▲劉知名在臉書PO文報平安。（圖／翻攝自臉書）

劉知名同日向《明報》表示，此次亞錦賽大會防疫做得較差，不少其他比賽都要求運動員參賽前24小時內檢測，但亞錦賽安排所有運動員在首日檢測，到第3日比賽時，3日前檢測結果仍有效。

他指出，目測場館內一半運動員和教練沒戴口罩，此外雖然場館大部分時間都沒觀眾，但到獎牌戰時，場內有數百人，懷疑是當地民眾觀賽。

他觀察到當地不少人都沒有戴口罩，包括為他清潔房間的酒店職員，雖然經首爾轉機返港，但相信在哈薩克染疫的可能性較大。

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