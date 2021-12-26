香港嚴防Omicron　防疫措施再升級至「最高規格」

▲香港防疫措施再升級。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港已80天沒有新增新冠本土確診病例，但Omicron變種病毒境外輸入病例卻持續增加。香港食物及衛生局局長陳肇始26日表示，已經採取最高規格的防疫措施，致力防止該變異病毒株流入本地社區。

陳肇始指出，為嚴格執行「外防輸入、內防反彈」疫情防控策略，和達到「動態清零」的目標，香港目前採取全球最嚴謹的入境防控要求，致力堵截Omicron變種病毒流入社區，世界各地專家雖然未完全掌握Omicron對疫情的影響，但已留意到其具更高傳播力，比Delta更迅速地在世界各地蔓延。

陳肇始提到，鑑於全球疫情因Omicron變種病毒急速惡化，政府剛公布將採取一系列嚴格措施，以進一步加強「外防輸入」，當中包括，從20日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天；從24日起，所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時；從21日起從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫，抵港首7天須每天接受檢測，其後檢疫期間須隔天接受檢測。

陳肇始表示，政府一直密切監察全球不同地區發現Omicron個案的情況，並評估在當地社區傳播的可能性，以及從當地來港人士可能帶有Omicro的風險，將有發現Omicron個案的地區並可能輸出Omicron的地區指明為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

陳肇始指出，香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，抵港後並須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

陳肇始提到，會繼續嚴陣以待密切監察全球不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等公共衛生因素，以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

陳肇始強調，面對Omicron來勢洶洶，政府會繼續保持高度警覺，食物及衛生局、衛生署和醫院管理局正為可能出現的第5波疫情做最好的準備，以便有需要時，可迅速啓動各項應變措施，包括在檢測、檢疫、隔離、治療、社交距離等方面的措施均會即時加強。

陳肇始還說，與此同時，目前亦不斷檢視及調整防控措施和策略，務求做好「外防輸入、內防反彈」，並繼續以「動態清零」為目標，「我們亦會繼續與內地和世界各地的衛生當局保持緊密聯繫，交流資訊，共同應對抗這次影響全球的疫情。」