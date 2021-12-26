江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

▲江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立院黨團接連把111年中央政府總預算、地制法修正草案逕付二讀再撤回。國民黨立委江啟臣批評，立法院長游錫堃放任黨意凌駕民意應該下台，民主若只剩多數決，可以直接把立法院廢了。對此，民進黨立委陳亭妃反酸，江啟臣若認為國民黨議事攻防不力，建議直接爭取藍黨團總召。

陳亭妃表示，民進黨2016年取得國會多數後，很負責任地修改立法院組織法，規範立法院正副院長不得擔任任何政黨職務，並公平中立行使職權，因此，這兩屆立法院正副院長，都遵循這樣的「議長中立化、議事中立」的原則，面對朝野各黨的提案，游錫堃一直都是公正、公平地保障各黨團到每一位委員的權利，從不干預任何提案。

陳亭妃指出，江啟臣擔任過馬政府的行政官員，2012年開始也和她在立法院當同事，無論執政黨官員、多數黨立委都經歷過，不會不了解，在立法院議事上，多數決本來就是實踐民意的原則，而立法院也有朝野協商，在協商過程中，保障在野黨、小黨的空間，這就是台灣的民主法治，過去、現在、未來都是如此。

陳亭妃還說，游錫堃一直遵從議長中立化的規範，江啟臣若認為國民黨在議事攻防上做得不好，雖然現在已經不是黨主席，但建議可以向貴黨團總召費鴻泰反應，或直接爭取國民黨立院黨團總召的位子，在議事上來帶領國民黨，而不是邏輯不通地要求誰下台。