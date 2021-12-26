林靜儀造勢成「批顏大會」　賴清德：若顏當選社會就沒有公道

▲綠營今在龍井天波府為林靜儀造勢。（圖／林靜儀競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二選區立委補選進入倒數14天，民進黨候選人林靜儀醫師26日上午在龍井天波府舉辦造勢活動，副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟、台灣基進黨主席陳奕齊都出席站台。林靜儀呼籲在地鄉親1月9日出門投票，讓對手死心；前立委陳柏惟則在活動中痛批，顏家在他任期內「房子越住越大、錢越來越多」，還稱過去顏寬恒提案支持中國農產品、中國豬肉來台，也支持中國人來台使用健保資源，要顏「不要來政治舞台糟蹋鄉親」。

賴清德致詞時表示，兩年前陳柏惟感動在地鄉親、搬走中二選區的消波塊，若對手有風度，應該在下次選舉再一決雌雄，但卻動用地方家族勢力罷免陳柏惟，再推自己出來參選，「若這種手法可以當選，這個社會就沒有公道」。賴清德更一一點名顏家龍井豪宅、南屯招待所、質詢 105 碼頭、清泉崗產業園區開發案等爭議，並表示「任何有正義感的公職人員應和人民站在一起」，但人民讓顏家有機會做省議員、做議長、做立委，卻都不是為人民做事，而是為家族、為自己。

▲賴清德致詞時表示，兩年前陳柏惟感動在地鄉親、搬走中二選區的消波塊，若對手有風度，應該在下次選舉再一決雌雄 。（圖／林靜儀競選總部提供）

賴清德也說，林靜儀和對手都曾擔任第九屆立委，但兩人過去在立法院的表現誰比較好「大家都很清楚」，他在擔任行政院長期間，非常熟悉林靜儀，知道她是最適合擔任立委的人選，「讓她當選，社會才有公道。」

林靜儀說，參選以來受到很多鄉親的疼惜，就像過去鄉親對從高雄隻身為理念來到台中打拚的陳柏惟一樣，很不捨大家在冷天吹著寒風、為了公平正義站出來，林靜儀指出，陳柏惟在擔任立委這兩年國會質詢率 100%、地方建設努力爭取，卻遭到惡意罷免，國民黨還搞出四個公投案，呼籲鄉親「1月9日讓對方死心、讓國民黨不要再亂下去」。

林佳龍表示，這個選區不好選、全台灣都在看，對手卻叫鄉親不要看電視、不要面對質疑，但其實若不是因為這次補選，「大家都不知道他們在龍井佔國有地這麼大違建」，人民不能接受違法的立委，選立委應該是要為大家拚經濟，而不是「拚他們家的經濟」。

▲林佳龍表示，若不是因為這次補選，大家都不知道顏家在龍井佔國有地這麼大違建。（圖／林靜儀競選總部提供）

陳柏惟說，他最抱歉的是，「顏家竟然在我的立委任期內，房子越住越大、錢越來越多」，陳柏惟痛批，顏家違建自己建的、國有地自己佔的、碼頭也是自己質詢去搶來的，「我們對民主的願望，就是要讓顏家富有嗎」？

陳柏惟進一步指出，過去顏寬恒在立院提案支持中國農產品、中國豬肉來台，提案支持中國人來台使用健保資源，請他「不要來政治舞台糟蹋我們的鄉親」，陳柏惟也說，台下的鄉親一輩子辛苦打拚，靠自己的專業養家活口，立法委員也需要專業，林靜儀擔任過民進黨婦女部、國際部主任，也在立委期間擔任社福衛環委員會的召委，她的專業正符合台灣現正面臨的挑戰，請大家支持一個能讓台灣驕傲的政治人物。

▲陳柏惟痛批，過去顏寬恒在立院提案支持中國農產品、中國豬肉來台，提案支持中國人來台使用健保資源，請顏「不要來政治舞台糟蹋我們的鄉親」 。（圖／林靜儀競選總部提供）