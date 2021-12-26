平安夜的禮物 賴清德何志偉義賣捐弱勢

▲副總統賴清德與民進黨立委何志偉出席「2021台灣藝術博覽會開幕典禮」。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

副總統賴清德24日與民進黨立委何志偉出席「2021台灣藝術博覽會開幕典禮」。賴清德表示，台灣是民主、自由、多元開放的社會，提供藝術家自由創作的空間及養分，政府大力支持台灣藝術文化發展，他和何志偉邀請國人踴躍前來參觀，共同感受藝術的美好及悸動。

何志偉一直致力於推廣藝術文化，他也是台灣藝博的創辦人之一，藉著每一年的藝術博覽會，讓大家看見本土藝術的力與美，以及每位藝術家生命的結晶。從台灣在地文化、自然土地、生活記憶和體驗中所滋養的能量，透過每位藝術家之手，在這塊自由民主的土地上，勇敢地展現自我，成為一幅一幅精彩的畫作和藝術品。

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賴清德說，非常高興能夠受邀參加「2021台灣藝術博覽會開幕典禮」，他要代表蔡總統感謝主辦單位不以營利為目的，克服種種困難，舉辦第6屆藝博會，兼具藝術教育及公益活動，令人敬佩。

賴清德提到，大文學家歌德曾說，「要與世界連結，沒有任何一種方法比藝術要來得更好」，因為藝術家用生命的經驗實踐藝術，並以藝術共享生命悸動。很多藝術家一生的抱負，就是希望以藝術傳之千古，也因為他們的抱負，大家才能看到非常棒的作品。

賴清德說，不論是在地或國外駐台的藝術家，從他們在博覽會中展現的作品，都可以清楚感受到藝術家的心靈結晶及生命體驗。此外，台灣本土作家的作品也與台灣人文、地景，甚至文化風貌結合在一起，這些作品都相當感動人心。

賴清德表示，政府大力支持台灣藝術文化的發展，也歡迎大家共襄盛舉。台灣是民主、自由、多元開放的社會，本身就提供藝術家自由創作的空間；而在台灣這塊土地上，也蘊含了多元文化的元素，提供了創作的養分。

這場活動，展場內有2021慈善繪畫大賞義賣活動，所有展出作品皆參予義賣，每幅畫作1000元起！全數捐贈「財團法人台北市失親兒童福利基金會」、「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」、「財團法人愛心第二春文教基金會」等慈善單位。

何志偉在臉書上說，平安夜他收到最特別的一份禮物。一幅畫作的義賣，換來 陪伴與支持的風景。新聞上常常看到因意外、天災人禍而天倫永別的社會事件。被拆散的家庭，存活下來的孩子瞬間有個新的身分——孤兒。這場活動希望能「用愛來彌補愛的真空」，支持陪伴這群沒了「家」的孩子。



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