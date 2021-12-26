吳思瑤評賴清德「極具個人政治魅力」　公投再次累積高基層支持度

▲副總統賴清德出席「女棒20紀錄片-我們的球場」首映會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

《美麗島電子報》近期發布最新民調，當民眾被問及誰最適合擔任下屆總統，副總統賴清德以30.6%位居榜首，呼聲頗高的桃園市長鄭文燦僅佔4.3%。對此，民進黨立委吳思瑤認為，賴清德本身就是一個極具個人魅力的政治工作者，這次的公投也再次累積他非常高的基層支持度。

台灣女子棒球運動推廣協會26日下午在光點華山舉辦「女棒20紀錄片-我們的球場」首映會，並邀請賴清德、教育部次長林騰蛟、台北市體育局長李再立、行政院性平委員會委員李安妮等人出席，吳思瑤則以榮譽理事長的身份親自接待。

吳思瑤會前受訪時表示，賴清德本身就是一個極具個人魅力的政治工作者，尤其他有中央的經驗、又有地方亮眼的政績，「他幾乎是走到哪，都是非常受歡迎的」，她認為賴清德擴大非常多的觸角，就像今天的活動主題是「台灣女子棒球20週年」。

吳思瑤讚賞，賴清德對於體育、性別平等的投入，也都是受到大家肯定，今天女棒20週年的紀錄片放映邀請他來，「他也非常Open Mind」，邀請賴清德的活動他也都盡可能出席，藉此參與並協助更多不同議題的推廣。

吳思瑤指出，這次的公投大家都在在地見證到，賴清德全台灣北中南東跑透透，「100多場的公開宣講，我覺得這是鐵人的意志」，而且不管他走到哪裡，都是用非常接地氣的說法，他有非常好的舞台魅力，這次的公投也再次累積他非常高的基層支持度。

吳思瑤認為，今天民調的呈現結果，非常符合社會對賴清德未來發展的期待，「但我想他現在最重要的工作，還是扮演好副總統的角色」，就像今天女子棒球20週年的紀錄片首映會，也許這是非常小眾的活動、非常新興的課題，「但是他還願意來投入，我覺得這我要正面的肯定他」。

不過，吳思瑤也說，現在距離2024年的選舉還很久，所有的民調都是供參考，而鄭文燦在這一次的公投，也是全台努力遊說宣講，」尤其在藻礁這一個題目，看到他是使出全身的力道在做政策的辯護」。

吳思瑤強調，大家還是肯定鄭文燦的政績，尤其他在桃園一直都是五星級、前段班的地方縣市首長，「所以這樣一個民調的呈現，就是參考一下，也不用給予太多政治化的解讀」，現在距離2024年還很遙遠。

根據《美麗島電子報》搶先曝光的12月「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」最新民調，副總統賴清德以30.6%位居榜首、新北市長侯友宜則以22%居次，其他則依序為台北市長柯文哲14.1%、國民黨主席朱立倫4.5%、桃園市長鄭文燦4.3%。