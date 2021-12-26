北一女「全盲學生」帶動跳！全程沒中斷猶豫　超賣力2分鐘萬人看哭

記者黃可昀／綜合報導

北一女日前舉辦高一帶動唱比賽，其中一名「全盲學生」吸引眾人目光，雖然她看不見，但表演的2分鐘內，她每個動作都仔細到位，每個伸展都毫不猶豫，雖然偶爾會慢半拍或無法一直正對著前方，不過她仍自信地完成舞蹈。這段影片迅速在臉書傳開，目前已超過1.4萬人點閱、近4700次分享。

▲北一女全盲學生帶動跳。（圖／王蘭芬授權提供）

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知名作家王蘭芬24日在臉書貼出影片，先前北一女帶動唱比賽中，有個一年級新生「林立翧」的表現引起關注，她是個全盲學生，表演開始前，被同學扶著走出來站在定點，「雙手往前伸好像在測量或是防護，但腳步並不遲疑，她面向觀眾的雙眼像全世界最深的湖，極度平靜。」

▲這段影片萬人點閱。（圖／王蘭芬授權提供）



接著音樂一下，「林立翧跟其他同學整齊一致地用力踏出第一個舞步」，無論是跳躍、轉身、扭腰，林立翧每個動作都充滿節奏感又到位，換隊形時在同學的協助下也順利完成，「雖然偶而會有左右邊跟別人不一樣，或是沒辦法一直對準正前方，但女孩的表演全程沒中斷、沒猶豫」，和其他同學一樣充滿活力，一心想把表演完成，驕傲又自信。

王蘭芬指出，當天表演結束退場時，林立翧被同學拉著一邊尖叫一邊興奮地跑向場邊，後來訪問她當下跑這麼快會不會怕？她堅定地回應「不會，因為我信任我的同學。」林媽媽事後透露，林立翧為了這個表演，在學校不停練習，回家也在練，做完功課繼續練，「這是她有生以來第一次參加這麼大型的舞蹈比賽，那天在現場看她跳，真的非常感動。」