「吃瓜的觀眾可以散了！」律師曝鹿希派呼麻下場　2字成審判關鍵

記者黃可昀／綜合報導

藝人吳宗憲23歲兒子鹿希派（吳睿軒）抽大麻被逮，地點就在人來人往的微風南山前人行道，被警方盤查時手中還夾著抽到一半的大麻菸，當場被帶回訊問，目前已交保。知名律師林智群揭露鹿希派下場，雖然大麻屬於二級毒品，不過全是因為2字讓鹿希派逃過一劫重罪。

▲鹿希派10萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）



據了解，鹿希派25日聖誕節晚上到台北市夜店狂歡，凌晨穿著黑色帽T、戴口罩低調地在松高路旁抽菸，卻被路過的員警聞到身上滿滿大麻味，手裡還拿著燒到一半的大麻菸，當場證據確鑿，隨即帶回警局偵辦。

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鹿希派被逮神情訝異，直呼這是剛剛夜店裡的酒友送的，還以為只是一般的手工捲菸，「不知道這就是大麻菸」，但仍被警方帶回，成為台灣史上第一位在人行道抽大麻被捕的藝人。

▲鹿希派是初犯。（圖／翻攝自Facebook／鹿希派）



律師林智群點出，鹿希派過去沒有毒品前科，這次抽大麻被抓是「初犯」，針對初犯有2個選擇，一是勒戒+不起訴，二是戒癮治療+緩起訴，所以鹿希派並不用服刑，「沒事兒沒事兒，吃瓜的觀眾可以散了。」

鹿希派已確認驗尿結果為陽性反應，今天（26）中午被移送到台北地檢署，稍早以10萬元交保返家。吳宗憲受訪時痛心回應，「懇請法官，從重量刑。」鹿希派原訂29日的發片記者會也通通取消，準備3年的專輯發表毀於一旦。