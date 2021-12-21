　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

決議辦元宵遶境！台東天后宮「依傳統辦理」　縣府樂觀其成

▲台東天后宮經董事會決議，維持傳統辦理元宵遶境民俗活動。（圖／記者王兆麟翻攝）

台東天后宮經董事會決議，維持傳統辦理元宵遶境民俗活動。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

因疫情影響，台東各界對元宵遶境是否辦理持有不同意見，台東天后宮日前經董事會決議為維持元宵遶境的傳統，仍沿襲正月十五、十六日2天在市區以不同路線方式進行，針對天后宮董事會決議台東縣府表示予以尊重，並感謝天后宮在經歷疫情困境後，仍願承擔此一重任。

為使天后宮後續作業順利進行，20日台東縣政府民政處會同警察局、消防局、衛生局及環保局等單位，針對辦理活動所需提供的防疫計畫以及交通秩序、空污噪音等規範項目前往天后宮宣導及說明，期許明年的元宵遶境活動能平安順利進行。

▲台東天后宮經董事會決議，維持傳統辦理元宵遶境民俗活動。（圖／記者王兆麟翻攝）

台東縣政府民政處會同相關單位針對防疫計畫以及交通秩序、空污噪音等規範項目前往天后宮宣導及說明。

縣府表示，元宵遶境活動為東一年一度的盛事，每到農曆正月十五日街上總是熱鬧滾滾，而近幾年的元宵節較以往多些不同元素，除了傳統繞境，也多了定點的民俗藝陣表演、路跑活動、封街繞境或是邀請外縣市的民俗技藝團體來表演，呈現出多元的樣貌，這也是縣政府歷年皆秉持著由民間宗教團體主辦，較符合文化由下而上、由土壤中自然滋長的普世價值。

縣政府對於這項民俗傳統活動一向秉持著支持與鼓勵的立場，如有宗教團體願意辦理，並依目前防疫規定提出完善的防疫計畫，縣政府皆樂觀其成。基於人流管制及疫情因素考量，曾建議天后宮是否改採定線、定點方式辦理，不過，天后宮董事會決議為維持元宵遶境的傳統，仍將於明年元宵節辦理神明遶境活動，縣長饒慶鈴也十分關心，特別指示相關單位協助，並加強宣導及說明。

民政處指出，近來變種病毒Omicron崛起，對目前逐漸平穩的疫情添了許多變數，如未來疫情有變化，活動是否能如期舉行，仍需依據中央疫情指揮中心之規定辦理，期許大家仍持續做好防疫工作，並且配合施打疫苗，提高全國疫苗覆蓋率，讓疫情早日平復，回歸原本的生活。

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
北投女跑步過大馬路！　下秒遭撞噴全身骨折亡
快訊／富邦公告60人！胡金龍遭釋出　陳凱倫任意引退
快訊／阿里山公路重大車禍！　全線封閉
快訊／《雙重人生》李荷妮認愛1月「宣布結婚了」！
「王力宏召妓」5年前早爆過！　第一狗仔揭夜會嫩模片
1個字賺4萬！蕾宏之戰追3天「學到4件事」　律師警世：超重要
統一獅4人被釋出！　新人王投手也戰力外
獨／被王力宏抄襲！又被問「徐若瑄該發什麼」　她4字給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

乾鍋起火還在睡！警聞異味破窗撲滅　屋主驚醒：忘了關火

愛心足跡前進原鄉　幼童大喊「I can do it」

決議辦元宵遶境！台東天后宮「依傳統辦理」　縣府樂觀其成

廣納民意！台東路網整體規劃　串聯+斷鏈補缺為目標

強化高樓火警搶救　台南麻豆戲院綜合大樓首辦封路消防演練

重視嬰幼兒呼吸品質　台南市公托場域納入室內空品管理

婦居無定所虛弱游蕩街頭　暖警供熱食再協助安置　

屏東婦無力處理舅舅後事　警協調善心人捐棺木善款度難關

南警連續3年打詐績效奪冠！　交出漂亮成績單讓台南市民有感

國中女參加聖誕燈會愛車不見　警3天尋獲她不敢置信感動落淚

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

乾鍋起火還在睡！警聞異味破窗撲滅　屋主驚醒：忘了關火

愛心足跡前進原鄉　幼童大喊「I can do it」

決議辦元宵遶境！台東天后宮「依傳統辦理」　縣府樂觀其成

廣納民意！台東路網整體規劃　串聯+斷鏈補缺為目標

強化高樓火警搶救　台南麻豆戲院綜合大樓首辦封路消防演練

重視嬰幼兒呼吸品質　台南市公托場域納入室內空品管理

婦居無定所虛弱游蕩街頭　暖警供熱食再協助安置　

屏東婦無力處理舅舅後事　警協調善心人捐棺木善款度難關

南警連續3年打詐績效奪冠！　交出漂亮成績單讓台南市民有感

國中女參加聖誕燈會愛車不見　警3天尋獲她不敢置信感動落淚

乾鍋起火還在睡！警聞異味破窗撲滅　屋主驚醒：忘了關火

公投開票》吳建忠／肯定政府施政讓「南方崛起」　南高投出全國最高「不同意」

新北南山中學禁愛令讓學生不滿　改為「生活輔導」不記過

東電正式提出「福島核廢水」排放申請　估2023年春季排入海洋

TOYOTA GR86買不到你還有速霸陸BRZ　最快明年第一季正式交車

小玉「變臉謎片」事件發酵　高檢成立「查緝資通犯罪督導中心」

「搞成這樣不拿錢拿簽名照嗎」？她轟王力宏永遠不懂李靚蕾要什麼

「反萊豬」公投遭否決　外交部：台灣人民希望走向世界

LINE 聖誕特效登場　三組關鍵字讓熊大、兔兔陪過節

富邦公告60人！胡金龍戰力外　陳凱倫任意引退

地方熱門新聞

珍愛藻礁公投落敗　護礁網民卻認為贏了

蘇貞昌談大新竹合併升格　有力整合半導體產業

桃園四大公投成功　藍營拱他選2022

桃園男學生騎車自撞安全島1死1傷

朱宗泰鐵漢柔情紙筆寫下「關懷同仁」

藍軍將缺席小英點燈抗議

中原大學「首爾國際發明展」　贏大滿貫

元旦連假　桃竹地區如何避塞車？

台中建國市場推滿額刮刮樂遊戲

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

冬至湯圓熱量易爆表　營養師建議酌量分食

台南麻豆戲院首辦封路消防演練

國中女愛車不見　警3天尋獲她感動落淚

台南仁德台86傳火燒車

更多熱門

相關新聞

台東天后宮明年元宵遶境　縣府宣導防疫注意事項

台東天后宮明年元宵遶境　縣府宣導防疫注意事項

近來各方對明（111）年元宵遶境是否辦理持有不同意見，台東天后宮經董事會決議為維持元宵遶境的傳統，仍沿用正月十五、十六日2天在市區以不同路線方式進行，縣府予以尊重，並感謝天后宮在經歷疫情困境後，仍願承擔此一重任。

聯合國通過「奧林匹克休戰決議」 北京冬奧期間全球止戰31天

聯合國通過「奧林匹克休戰決議」 北京冬奧期間全球止戰31天

台南宮廟盃格鬥賽　令旗哥引戰11人對決

台南宮廟盃格鬥賽　令旗哥引戰11人對決

爭取20餘年　台東天后宮獲歸還2筆土地

爭取20餘年　台東天后宮獲歸還2筆土地

祭天祈福遶境　徐榛蔚傅崐萁3跪12叩獻最敬禮

祭天祈福遶境　徐榛蔚傅崐萁3跪12叩獻最敬禮

關鍵字：

決議元宵遶境天后宮傳統關切輔導民俗

讀者迴響

熱門新聞

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏「請假不成求媽出面」！

章子怡、汪峰退出共同投資公司！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

與李靚蕾並列「3大女戰神」曝！

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面