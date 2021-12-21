決議辦元宵遶境！台東天后宮「依傳統辦理」　縣府樂觀其成

▲台東天后宮經董事會決議，維持傳統辦理元宵遶境民俗活動。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

因疫情影響，台東各界對元宵遶境是否辦理持有不同意見，台東天后宮日前經董事會決議為維持元宵遶境的傳統，仍沿襲正月十五、十六日2天在市區以不同路線方式進行，針對天后宮董事會決議台東縣府表示予以尊重，並感謝天后宮在經歷疫情困境後，仍願承擔此一重任。

為使天后宮後續作業順利進行，20日台東縣政府民政處會同警察局、消防局、衛生局及環保局等單位，針對辦理活動所需提供的防疫計畫以及交通秩序、空污噪音等規範項目前往天后宮宣導及說明，期許明年的元宵遶境活動能平安順利進行。

▲台東縣政府民政處會同相關單位針對防疫計畫以及交通秩序、空污噪音等規範項目前往天后宮宣導及說明。

縣府表示，元宵遶境活動為東一年一度的盛事，每到農曆正月十五日街上總是熱鬧滾滾，而近幾年的元宵節較以往多些不同元素，除了傳統繞境，也多了定點的民俗藝陣表演、路跑活動、封街繞境或是邀請外縣市的民俗技藝團體來表演，呈現出多元的樣貌，這也是縣政府歷年皆秉持著由民間宗教團體主辦，較符合文化由下而上、由土壤中自然滋長的普世價值。

縣政府對於這項民俗傳統活動一向秉持著支持與鼓勵的立場，如有宗教團體願意辦理，並依目前防疫規定提出完善的防疫計畫，縣政府皆樂觀其成。基於人流管制及疫情因素考量，曾建議天后宮是否改採定線、定點方式辦理，不過，天后宮董事會決議為維持元宵遶境的傳統，仍將於明年元宵節辦理神明遶境活動，縣長饒慶鈴也十分關心，特別指示相關單位協助，並加強宣導及說明。

民政處指出，近來變種病毒Omicron崛起，對目前逐漸平穩的疫情添了許多變數，如未來疫情有變化，活動是否能如期舉行，仍需依據中央疫情指揮中心之規定辦理，期許大家仍持續做好防疫工作，並且配合施打疫苗，提高全國疫苗覆蓋率，讓疫情早日平復，回歸原本的生活。