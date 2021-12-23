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台灣第一香「西港香」　鹿耳門天后宮「請媽祖」

▲三年一科的台灣第一香「西港香」，23日大隊人馬來到台南市鹿耳門天后宮迎請「鹿耳門媽」御駕蔭香巡禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲三年一科的台灣第一香「西港香」，23日大隊人馬來到台南市鹿耳門天后宮迎請「鹿耳門媽」御駕蔭香巡禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

具有237年歷史、三年一科的台灣第一香「西港香」，23日大隊人馬來到台南市鹿耳門天后宮迎請「鹿耳門媽」御駕蔭香巡禮。

歷年請媽祖隊伍包括大台南市近百個村鄉、廟宇、神轎、文武藝陣等，浩浩蕩蕩來至鹿耳門天后宮「請媽祖」，恭請鹿耳門媽御駕蔭香巡禮往後3天的香醮遶境活動！但疫情衝擊下，西港香科的大隊行伍，今年延後舉辦且縮小規模，百足真人陣也缺席，雖是如此，香陣所到之處依然鞭炮連連，台灣傳統民間宗教熱情一樣展現無遺。

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「請媽祖」當日早上8時不到，鹿耳門天后宮廣場擠滿為數眾多看熱鬧的人潮，8時左右先鋒隊伍陸續抵達，神轎拜廟完畢，隨行藝陣即於廟埕施展開，廣場也逐漸沸騰起來！

▲三年一科的台灣第一香「西港香」，23日大隊人馬來到台南市鹿耳門天后宮迎請「鹿耳門媽」御駕蔭香巡禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上午11時半，西港慶安宮刈香押陣的三頂王轎，載著西港慶安宮千歲爺、媽祖以及佳里青龍宮保生大帝駕到，台南市鹿耳門天后主任委員林明俊率全體委員、媽祖宮庄民，齊聚大廟埕恭候迎駕;神轎在八家將和千百善信的簇擁下，穿過三川門，在天井停駕，西港媽祖被恭迎出轎，然後迎入內殿與鹿耳門媽祖敘舊，神界亦如人間，這對睽違3年再返娘家的西港媽祖而言，也該有一份天倫之樂。

神界禮數如此，人間的禮貌也不敢怠慢，中午12時半，西港慶安宮董事長黃勝家率各「五主會」會首、王船船長、大副、二副以及旗牌官等，齊跪殿前向鹿耳門媽祖上香參拜，並按「參謁禮」、「御蔭禮」等儀式進行恭請「鹿耳門媽」御駕巡禮西港香路，恭請上轎，接著3天的巡靖西港香境，澤蔭境內子民平安增長福慧。

台南市鹿耳門天后指出，神明被恭請到外地友宮，向來是台灣民間信仰的家常便飯，不過一般很少像台南市西港慶安宮到安南區的台南市鹿耳門天后宮「請媽祖」這樣，近百個村庄、上百座廟宇的聯合參與盛事，實為南台灣信仰圈的一大奇景。未來，可以預見兩地媽祖的情誼，將隨「西港仔香」的永續發展而益形堅固，是兩地廣大信徒的情誼，是神的，當然也是人的「媽祖情緣」。

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