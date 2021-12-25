白天研發戰機晚上擔任民防協勤　陳永祥獲全國好人好事代表

▲▼陳永祥（右）榮獲今年全國好人好事代表，帶著獎牌和正義派出所所廖俊賓等人分享這份榮耀。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市40歲男子陳永祥目前任職中山科學院航空所工程師，專門研發下一代戰鬥機，不僅如此，下班後還主動參加警三分局正義派出所民防中隊，已協勤3年，白天國防，晚上民防，都是為守護國人安全而努力，日前獲頒「110年全國好人好事代表」，陳特別帶著獎牌到派出所，和大家分享他的榮耀。

陳永祥是現任中科院航空所工程師，從事飛機設計研發工作，每天待在實驗室，苦思研發下一代戰機，不僅在職場上表現優異，更利用閒暇時間參與志工服務長達11年，投入弱勢長輩、體育與教育志工及導覽服務，累積志工服務總時數超過3000小時，亦曾多次獲得志工表揚。

陳永祥回憶自己從事志工服務的契機，是在大學圖書館擔任志工，當時從服務過程中得到的省思與反饋，讓自己日後更篤定的踏上志願服務這條路。他表示，透過志工服務接觸不同領域的人群，分享他人的人生故事，不但拉近人與人之間的距離，更開拓了自己的視野。

加入正義民防分隊也是一個特別的機緣，3年前他偶而瀏覽志願服務資訊網站，看到正義所正在招募隊員，他沒有絲毫猶豫立即報名，經過甄選、面試順利獲選為民防隊員。

3年來協助警方出勤不少次，看著員警路邊攔檢、逮捕罪犯維護治安的辛苦，令人欽佩，目前詐騙案橫行，民防隊員都被分配到各超商ATM巡視是否有車手異常提領的現象，他不好意思的說，雖然還沒有抓到人，但一想到能阻止民眾血汗錢被騙，渾身就覺得充滿正義感。

陳永祥的默默付出，果然被社會看見，今年就榮獲「110年全國好人好事代表」，他特地帶著獎牌到正義派出所，與正義民防分隊長簡平鈿及全體派出所同仁一起分享這份喜悅。