世界最壯男孩「8歲練出洗衣板」　體脂僅1%！21年後鬆垮現況曝光

▲ 桑德拉克坦言，幼時是在父親施壓之下被迫健身。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前兒童健美選手桑德拉克（Richard Sandrak）8歲就擁有洗衣板般的腹肌，臥推實力達到自己體重的3倍，外傳體脂肪僅有1%，擁有「小大力士」之稱。時隔21年，他的近況近來在網路上曝光，兒時健美的肌肉幾乎蕩然無存，令眾多網友震驚不已。

《鏡報》24日報導，現年29歲的桑德拉克已經長大成人，目前是一名好萊塢特技演員，需要從約15公尺高空中跳下、在身上點火，但舉重不再是他生活的一部份。

桑德拉克表示，「我不再舉重了，那開始變得很無趣。我對自己的過去感到非常自豪，這也不是什麼我不願意讓別人知道的事，只是我不會被困在那樣的生活裡。」如今的他已有182公分高，夢想是成為量子科學家，「具體來說，甚至想成為NASA工程師。」

儘管他過去的生活看似不可思議，桑德拉克健美的身材實際上是來自父親帕維爾（Pavel）給予的壓力。帕維爾曾拿下世界武術冠軍，而桑德拉克起初只是跟著父親做一些基礎的鍛鍊，但很快就被要求每天做300次深蹲、600次伏地挺身及仰臥起坐等高強度的鍛鍊，每天必須訓練7小時。

桑德拉克從小在家中自學，父母期許他將健身當作人生跳板，因此帶他找上健身教練賈爾迪納（Frank Giardina）及其妻子、前美國健美小姐雪莉（Sherry）。桑德拉克此後開始在健美比賽中大展身手，最後成為名人，更在2004年拍攝紀錄片《世界上最強壯的男孩》（The World's Strongest Boy）。

不過，桑德拉克的健美生涯很快就畫下句點。他的父親因對他母親家暴入獄，桑德拉克就此和帕維爾斷絕關係，從此不再健身，也坦言在父親的淫威之下，童年過得非常孤獨。

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