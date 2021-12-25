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「美國爆內戰比想像中更近」　2024大選後恐發生政變

▲▼ 美國華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普支持者今年1月群起示威，攻入國會大廈。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

專門研究政治動亂與恐怖主義的中情局顧問華特爾警告，美國社會撕裂，正日益走上內戰之路；3名美軍退役將領投書報紙，要美國軍方需為2024年選後可能政變預作準備。

波士頓環球報（The Boston Globe）報導，加州大學聖地牙哥分校（UCSD）政治學教授華特爾（Barbara F. Walter）過去幾年擔任中央情報局（CIA）一個專門預測世界哪裡會爆發內戰、政治動亂與不穩的「政治不穩定工作組」（PITF）顧問。

華特爾明年1月將出新書「內戰爆發原因與阻止之道」（How Civil Wars Start and How to Stop Them,暫譯）。她上月推文直言，PITF在法律上不被允許檢查國內正在發生的事，使其本身「看不見境內迅速出現的風險因素」。

然而過去30年一直在研究北愛爾蘭、衣索比亞和敘利亞等地內戰和衝突的華特爾，將研究國際間和用於評估其他國家民主的指標用於美國身上。根據報紙刊出書中的一段話，她發現如今美國「比全部人所想的更接近內戰」。

華特爾寫道：「沒人願相信他們所鍾愛的民主正在沉淪、朝向開戰。但若你是一名從國外觀察美國事態發展的分析家，就像觀察烏克蘭、象牙海岸、委內瑞拉等國發生的事件一樣，你會列出一份清單，評估每一可能導致內戰的條件。你就會發現建立民主已兩百多年的美國，已處危險境地。」

華特爾上電視受訪指出，觀察會否爆發動亂的兩個最佳指標，其一看是否為無體制的半民主，二是看國內有無興起利用種族、宗教或族群分歧攫取政治權力的風潮，「令人訝異的是美國目前兩者兼具，而且還以快到讓人意外的速率浮現」。

華特爾說，半民主體制爆發內戰的機率是完全民主政體的3倍，「處在這個門檻的國家，如同當前的美國，很容易因治理不善並結合越來越多不民主舉措而陷入衝突」。

今年1月6日，時任美國總統川普的支持者攻占國會山莊釀流血衝突後，當時華特爾就為群眾劍走偏鋒大感詫異，直言川普忠實支持者的行徑正是他2016年就任以來外界一直憂心的全部。她把國會山莊遇襲定調為國內恐怖主義。

3名美軍退役將領伊頓（Paul D. Eaton）、塔古巴（Antonio M. Tagub）、安德森（Steven M. Anderson）日前聯名投書「華盛頓郵報」警告，有鑑國內過去一年的撕裂，他們擔心2024總統大選後掀動蕩，甚至軍隊內部爆發流血混亂，要美國軍方為2024選後可能的軍中變亂預作準備。

三人寫道：「簡言之，一想到下次恐接續出現政變，我們就不寒而慄。」

華特爾表示，若政府把用於評估他國的預測方式用於自身，就會發現美國很可能有內戰風險，她甚至相信美國已接近內戰「高風險」。

總部位於斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）11月發布的一份報告將美國列入「民主倒退國家」，是破天荒頭一遭。

維吉尼亞大學政治中心（University of Virginia Center for Politics）稍早今年秋天發布的一項民調也發現，超過一半支持川普選民，和約40%票投拜登的人，竟某種程度都同意「是時候讓國家一分為二了」。

華特爾告訴美國有線電視新聞網（CNN），過去5年美國作為一民主國家的各方面都在下滑，並說連她們在PITF用來預測政治動盪的主要指標Polity數據集，也第一次把美國歸入半民主。

她說：「這絕非與看待瑞士、加拿大、丹麥或日本可比。我們已不再是世界上最長久的民主，它已於2021年的1月告終。」

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