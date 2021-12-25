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社會 社會焦點 保障人權

阿嬤騎士橫載超長鐵管！跨2車道招搖過街　路人嚇壞驚險閃避

記者楊熾興／桃園報導

1名未戴安全帽的阿婆，騎機車載著長達好幾公尺長鐵管，就橫的置放機車踏板上，也不管鐵管已超過到對車道，大揺大擺如入無人之境招搖過街，因鐵管幾乎橫跨兩個車道，且高度又很低，不容易發現，對向有好幾部車好機車驚險閃過，警方將依檢舉影片傳喚車主到案依法處理。

▲1名未戴安全帽的婦人，騎機車載著長達好幾公尺長鐵管招搖過街。（圖／民眾提供）

▲1名未戴安全帽的婦人，騎機車載著長達好幾公尺長鐵管招搖過街。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲對向有好幾部機車驚險閃過。（圖／民眾提供）

▲對向有好幾部機車驚險閃過。（圖／圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

這起來自「youtybe」影片，標題為「你急著給師父送鋼棍？太危險了吧乾」發生於15日，在桃園市中壢區民權路上，該阿婆要載類似鐵管的東西去處理，鐵管幾乎橫跨兩個車道，且高度右很低，不容易發現，對向車道有機車驚險閃過，且阿婆自己還沒戴安全帽。

警方接獲影片檢舉表示，普通重機車駕駛未依規定戴安全帽，可依道路交通管理處罰條例第31條第6項處駕駛人新臺幣五百元罰鍰；另影片中機車駕駛載運類似鐵管的東西行駛於道路，且幾乎橫跨兩個車道，可依道路交通管理處罰條例第31條第5項規定處駕駛人新臺幣六百元罰鍰，對於本案機車駕駛人違規事實經查證屬實者，本分局即逕行舉發。警方在此呼籲機車駕駛人附載物品高度不得超過肩膀、寬度不得超過把手外緣10公分，應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便而觸法。

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