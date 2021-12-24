小學生彎腰洗300雙舊鞋捐助非洲童　他樂喊：希望喜歡我的鞋

▲福山國小學生捐出300雙舊鞋，幫助非洲童有鞋穿。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

響應國際「舊鞋救命」活動，高雄市福山國小趁今(24日)耶誕夜，捐出自己最喜歡的鞋，並將它用心刷洗整理，計有300雙舊鞋能捐助給遠在東非的孩童，希望他們喜歡這些鞋子，並穿上它快樂奔跑，感受到來自台灣的祝福與溫暖。

所有募集到的舊鞋都由學生們細心檢查後再分類，並開始清洗整理，學生們努力的做著平時在家可能都不會做的事情，每個人拿著牙刷，專心的刷洗舊鞋，在陽光的照耀下，成為最動人、最溫馨的畫面。

▲學生將舊鞋分類後，坐地清理刷洗舊鞋（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市左營區福山國小資優班教師團隊籌劃「同心鞋力．拯救生命」的募鞋活動，為了募集到預定數量的舊鞋，16個資優班學生分別到全校各班宣傳、利用升旗時間向全校師生說明活動內容。

12月15日早上不到八點，福山國小航空站前的廣場已湧現排隊人龍，短短的半個小時便募集到300雙舊鞋。資優班學生說，非洲的赤貧地區，有許多的孩子沒有鞋子穿，只能任沙蚤在他們的腳上產卵，導致他們的腳潰爛，甚至死亡，一雙舊鞋就有機會幫助一位非洲國家的小朋友健康上學與生活。

▲▼福山國小學生捐出300雙舊鞋，幫助非洲童有鞋穿。（圖／記者許宥孺翻攝）

六年級學生陳品宏表示，捐出陪伴他三年多的球鞋，因為長大了鞋子也比較小，因為是自己喜歡的鞋子，所以一直保持完整，希望讓非洲小朋友可以喜歡他的鞋子，穿著他的鞋子。六年級學生程立勳說，他捐出穿了兩年多的布鞋，因為從網路媒體發現東非的孩子沒有鞋穿，腳上長沙蚤，嚴重到不能走路，希望能穿上他的鞋子快樂奔跑，快樂上學。