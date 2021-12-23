1圖秒懂平安夜天氣！聖誕節「雨彈轟北北基」　全台急凍剩10度

▲平安夜越晚越涼，聖誕節一早天氣明顯變冷。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明天就是平安夜，今年入冬以來最強冷氣團也將於聖誕節報到。中央氣象局提醒，明天越晚越涼，且入夜後降雨機率提高，周六一大早就明顯轉冷，最冷時段落在周日到下周二清晨，北台灣最低溫12度、南台灣14度，基隆、宜蘭、大台北山區都有雨。

氣象局在臉書貼文指出，明晚的平安夜越晚越涼，北、東半部入夜有局部短暫雨，中南部多雲、山區偶雨，北部、東北部20到21度，花東22度，中部21度，南部24度。

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周六的聖誕節起，氣溫有感下滑，北台灣最明顯，冷空氣持續影響到下周二清晨，周日到周二清晨最冷，北台灣最低溫12度、南台灣14度，空曠、沿海地區感受更冷。此外，這段期間基隆、宜蘭、大台北山區都有雨。

▲聖誕節開始天氣轉冷。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局技正王君賢表示，周六開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，全台溫度急速下降，再加上華南雲雨區東移，各地天氣轉為濕冷，周六一大早溫度就會一路降低，早晚北部10到11度、中南部10到12度、花東13度。

王君賢指出，華南雲雨區影響時間為周六到周一，各地都有雨，其中東北部、大台北山區雨勢明顯。且這期間高山有降雪機會，在北部、東北部2500公尺以上高山，及中南部3000公尺以上高山都可能下雪，其中周一水氣最多，降雪機率最高。

▲▼氣象局說明未來一周天氣。（圖／記者黃國霖攝）