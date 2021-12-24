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春天雨少略冷！未來一季都可能有「寒流」　估8-12個冷氣團襲台

▲▼氣象局12/24年終記者會說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲今年冬季反聖嬰機率高，整體氣溫正常。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

今年冬季反聖嬰現象明顯，中央氣象局表示，在反聖嬰隔年的春天通常是「雨少略冷」，換言之，明年一到三月可能是雨少略冷的天氣。此外，冬季平均會有8到12個冷氣團南下影響，也會有1到3個寒流侵襲，因此未來一季仍有寒流影響的機會。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，近期中東太平洋海水持續偏冷，延續反聖嬰年的低海溫現象，今年冬季反聖嬰機率仍高，預計明年春季後機率下降，根據統計，反聖嬰隔年一到三月是「雨少略冷」，此現象可從今年春季發現，今年初幾乎全台無雨，1月也有較強的冷空氣南下。

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▲▼氣象局12/24年終記者會說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼未來一季氣溫正常、雨量正常偏少。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局12/24年終記者會說明。（圖／翻攝氣象局直播）

根據動力模式預測，未來三個月台灣東側大氣溫度偏冷，台灣位於偏冷及偏暖訊號交界，預計氣溫正常機率大。一月則稍微有降雨訊號，二、三月明顯少雨。

據統計，每年11到3月平均有8到12個冷氣團、1到3個寒流影響台灣，目前來看，未來一季仍可能有寒流或冷氣團侵襲。

呂國臣指出，過去一年（2020年）天氣在氣候上是比較罕見的一年，上半年經歷了罕見大旱，全台平均溫度24.29度，也創下史上第七高溫，部分測站都出現歷史新高溫度，六月後雨量恢復正常，解除旱象，十月冷氣團報到，算是較早有冷空氣影響的一年，颱風生成個數則較平均值少，多數颱風過門不入，但仍為台帶來豐沛雨量。

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