桃園第一家失智症團體家屋　楊梅富岡開幕

▲桃園首家失智症團體家屋，楊梅富岡開幕。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡、失能及失智照顧議題，是近年國人所關注的焦點。桃園市第一家失智症團體家屋24日於楊梅區富岡舉行開幕，市府社會局指出，失智症團體家屋是一種就近安養的照護模式，於社區中設置一個和「家」一般的小型照顧空間，可辦理老幼同樂、共學相關活動，促進富岡社區活躍。

社會局說，楊梅富岡失智症團體家屋可提供14位50歲以上、具行動能力且臨床失智評估量表(CDR)大於2分以上失智症者多元的照顧服務。團體家屋的專業工作人員(照顧服務員、護理人員、社工人員)都受過失智症相關訓練，他們像朋友家人般陪伴長者共同生活，依個人照顧需求與興趣制訂個別生活照顧計畫，將照顧及復健技巧融入日常生活中，提高其自主能力與生活品質，幫助失智症患者安心地過正常的生活，延緩退化的速度。

桃園市政府至今已布建59家社區式長照機構，期望使失能、失智長輩在熟悉的社區中得到妥善的照顧。藉由楊梅團體家屋個別化之照顧服務，營造貼心及安心的照顧環境，使桃園失智長輩老有所托，享有專業與溫暖之照顧品質。未來將陸續以「一國中學區一日照」為目標，提供失能、失智長輩妥善的照顧環境，並且提供長輩更多元的長照服務場所。