2道鐵門難擋警攻堅！天九牌賭場藏身蔬果倉庫　抽頭老闆慘了

▲警方持鐵槌等破壞工具攻堅藏身蔬果倉庫樓上職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

27歲顏姓男子藏身於蔬果倉庫二樓民宅經營天九牌職業賭場，並挾2道堅固鐵門意圖阻礙警方查緝，桃園警方專案小組23日深夜，持搜索票兵分多路進行攻堅查緝，持破壞工具迅速擊破第一道鐵門，再繞過第2道鐵門破開木板牆衝入，賭客沒想到警察來得這麼快當場傻眼，共查獲顏男及賭客共19人、賭資抽頭金近30萬元及賭具一批，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

▲▼迅速攻堅讓賭客無處遁逃，查獲賭資、賭具。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局接獲情資，顏姓男子於某民宅經營天九牌職業賭場，轄區埔子派出所立即與偵查隊組成專案小組，經長期監控，發現該民宅一樓為蔬果商倉庫，通往二樓的唯一通道上裝置堅固的兩道鐵門，意圖阻礙警方查緝，使其有從容處理現場及脫逃的時間。

▲員警在屋頂發現遭丟棄的天九牌賭具。（圖／桃園警分局提供）

專案小組完成監控蒐證於昨日23時許，持搜索票進行攻堅查緝，為避免賭客逃竄，員警兵分多路埋守在民宅周邊通道上，專案人員則由正面攻堅，迅速擊破第一道門，但第二道門非常堅固難以破壞，員警選擇繞過鐵門破開木板牆衝入，賭客沒想到警察來得這麼快，一探頭發現已被包圍，慌亂中把賭具(天九牌)扔到隔壁鐵皮屋頂上、賭資抽頭金等到處塞，企圖湮滅證據，現場共查獲負責人顏男及賭客共19人、賭資21萬餘元、抽頭金6萬8千餘元及賭具一批，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

▲警察局長陳國進獲知後頒發破案獎勵金鼓舞士氣。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局長李建民表示，年關將近，職業賭場蠢蠢欲動，警方會加強佈線查緝，呼籲大家不要以身試法。警察局局長陳國進獲知後也立即偕同義勇刑警大隊大隊長吳裕松及其他幹部、龍安派出所警友站、埔子派出所警友站等一行人到桃園分局頒發破案獎勵金鼓舞士氣，勉勵大家持續戮力維護轄區治安，給民眾一個安居樂業的生活環境。