日月潭伊達邵廣場精心營造聖誕氣氛　新年元旦0時施放兩岸煙火秀

▲日月潭伊達邵廣場於2022元旦0時將施放5分鐘煙火秀。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭伊達邵地區自今年9月疫情降級以來，遊客持續湧入，伊達邵遊客中心也以「露營美學」概念，與台灣在地公司「Tiitent」合作，用熱門的SPACE與M33帳篷，搭配耶誕樹佈置碼頭廣場；遊客不但可進入帳篷內部體驗與拍攝網美照，碼頭與遊客中心在晚間也有燈光造景，於傍晚5時至晚上10時點燈，充滿耶誕溫馨氣氛。

日管處指出，伊達邵碼頭廣場在2022跨年夜仍將辦理日月潭兩岸跨年煙火秀：自晚上10時起有樂團於現場演唱、營造跨年氣氛，至明年元旦0時0分起，與水社碼頭同步施放5分鐘煙火秀。

▲▼日月潭伊達邵廣場經精心布置，耶誕跨年氣氛絕佳。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處提醒，屆時防疫管制區則為八角亭走道，要近距離欣賞演出的民眾須戴口罩、量體溫、落實實聯制，其餘廣場區域則應保持社交安全距離或戴好口罩。

日管處表示，伊達邵遊客中心已啟用超過10年，明年度將辦理空間改善工程，因應疫情後的遊客行為變化，成為更友善、充滿美學的新湖畔空間；此外，遊客中心一樓空間也由魚池鄉農會承租，將成為日月潭紅茶展示展售新通路，為在地農友與遊客提供更佳的服務，原遊客中心則於18日起改到2樓，各項服務均維持不變，更方便遊客欣賞令人心曠神怡的湖景。



►秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿



►「想看垃圾車」自行開窗 2歲男童從4樓墜地致顱內出血



►奇蹟！全中運奪金車禍險送命 空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠



►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄 未下雪慘先黑了頭



►喜迎第4胎竟難產！母成植物人嬰腦麻 家屬控「等醫1小時+誤判」