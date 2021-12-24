耶誕促銷　京站近萬元冬被千元有找　麗晶精品滿額送鬆餅

記者蔡惠如／綜合報導

隨著耶誕來臨，百貨也推出多樣打卡點與餐飲可供選擇，此外還有推出購物優惠，麗晶精品在明年1／2前推出「歡慶耶誕購物週」，消費滿2.5萬元就送館內知名北海道鬆餅椿 Tsubaki Salon內用兌換券，京站適逢周慶尾聲，除推消費滿3,800元送400回饋，還加碼寢具1.2折、保暖冬衣2.6折起優惠。

麗晶精品

麗晶精品至明年1／2前推出「歡慶耶誕購物週」，集結50多家國際精品推出獨家且專屬的精美節慶禮品組合，耶誕期間，晶華酒店也首次攜手麗晶精品各大甜點品牌，包括椿tsubaki salon、Jean-Paul Hévin、Curious與Prunier等推出「甜蜜聖誕．麗晶精品禮物派對」住房專案，將館內知名點心送至客房，不出門就能嚐甜甜。

▲麗晶獨家GIANVITO ROSSI_Eiko Stiletto T 型繞踝繫帶高跟鞋，價格店洽；INLUXE CASA Christopher Esber 果綠修身襯衫，售價19,900元。（圖／各業者提供，以下同）

此外精品也推出多重滿額贈禮，單日消費滿2.5萬元，可獲北海道椿 Tsubaki Salon 內用經典鬆餅兌換券；消費滿5萬元，可獲瑞士水處理法低因咖啡豆；消費滿10萬元，可獲限量Vina Errazuriz Cabernet Sauvignon Max Reserva 紅酒；單日消費滿30萬，可獲限量Lady M 經典原味千層蛋糕9吋兌換券；單日消費滿50萬元，可獲限量Stefano Ricci Royal Egal Silver 皇家飛鷹經典香水50ml。

▲北海道椿 Tsubaki Salon經典鬆餅。

京站時尚廣場

京站時尚廣場即起至12／26進入二波周慶，隨著年末天氣轉溼冷，京站推出多種已熱銷千件的保暖寢具1.2折起，包括La Belle的澳洲羊毛透氣天絲發熱雙人暖冬被，原價8,980元，特價999元；C&L的發熱羊毛被，原價6,800元，特價1,680元，下殺2.5折。CUMAR的內刷毛連帽短外套，原價4,780元，特價1,200元。

▲La Belle的澳洲羊毛透氣天絲發熱雙人暖冬被，原價8,980元，特價999元；CUMAR的內刷毛連帽短外套，原價4,780元，特價1,200元。

適逢周年慶期間，消費滿3,800送400元抵用券；3C、家電消費滿萬元，送500元抵用券，另加碼「Q點成金 點數變現金」活動，Q卡友於全館消費單筆滿2,500元，扣Q點25點現抵250元，於珠寶、名品、2樓設計師服飾則享單筆滿5,000元、扣50點現抵500元優惠。

環球購物中心

「環球Online」新服務「美食快取站」，集結館內排隊、熱門美食，消費者輕鬆線上訂購結帳，依預定日期至Global Mall板橋車站、南港車站及新左營車站領取，讓上班族或返鄉不必考量冷藏冷凍，順路到車站即可取。因應聖誕節，集結板橋車站、南港車站及新左營車站館內近500項排隊、熱門美食直接領，即日起至2022年1月31日滿220元折20元、滿500元折100元。

另外，搭配網站全站12月回饋活動，12／26日前消費滿1,200折112元；滿5,500元折512元；12／25日前單筆消費滿1,000元，還能參加「環球Online」網站抽萬元折價券活動。

新光三越

即起至12／26扣會員點數10點、全新加入貴賓卡會員並綁定APP，或持紙本五倍券消費滿1,000元，可直接換得新光三越1,000元抵用金，可於12／31前使用，全館單筆滿5,000元現抵500元；名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿1萬元現抵500元回饋。

板橋大遠百

12／25至明年1／12期間，持紙本振興五倍券於百貨服飾、名品消費單筆滿2,500元送200元抵用券、當日累計滿5,000元送500元抵用券；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券。首14日1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；麥森、B&O當日單筆滿1萬元送500元抵用券。

統一時代百貨

統一時代百貨台北店「愛Sharing」第二波登場，明年1／2前全館指定消費滿3,000送300元抵用券，icashPay、icash2.0、OPEN錢包支付滿6,000加送300元抵用券，icashPay綁定統一時代聯名卡滿6,000元再送100元抵用券。

另統一時代線上同步推出滿3,000元現抵300元活動，再享全站免運費，12／23至12／26限時四天再送耶誕購物好禮，輸入折扣碼「愛Sharing100」即贈100元購物金，不限金額消費直接折抵，限量500份。

高雄夢時代

夢時代至明年1／2前，推出「聖誕跨年慶」優惠活動，全館指定消費滿3,000元送300元，使用icash Pay、icash2.0或OPEN錢包滿6,000元加送600元，等同活動期間，指定支付消費滿6,000元送1,200元，回饋率達20%。