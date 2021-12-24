逛無印良品「以為走到UNIQLO」　他彈出門：怎變平價衣！網戰翻

▲無印良品特色就居簡風。（示意圖／記者鮑璿安攝）

網搜小組／劉維榛報導

「以為跑到UNIQLO！」一名網友驚呼，最近走進無印門市，差點以為來到UNIQLO，嚇得他彈出門外，確定是無印良品沒錯後，他不禁發問「時候變成平價服飾店的啊？」文章貼出後，網友兩派熱議，部分人認為價格與平質不成正比；而鐵粉分享，趁換季特價去逛可撿便宜。

一名網友在PTT表示，日前特地去逛無印良品，本打算買生活用品，結果才走進去，原PO一度覺得怪怪的，接著著急上演小劇場，「我又退出來看看有沒有跑錯店，以為跑到UNIQLO...沒錯啊，是無印良品」，最後他不禁發問「無印良品什麼時候變成平價服飾店的啊？」

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文章曝光後，網友看法兩極，一派認為價格比日本貴就不合理，「本來就沒特別貴，是台灣賣太貴」、「日本當地無印還賣便當咧」、「一眼望去都居家服啊」、「長T印個條紋就一千多，平價？」「按匯率推太貴，但發熱衣還不錯滿耐穿的」、「10幾年前品質比較可以，現在粗糙得要死」。

▲無印風讓人看得很療癒。（圖／記者林明瑋攝）



不過另一派鐵粉卻護航，「算平價，材質也不錯」、「價格跟UQ拉近，有些我覺得比UQ還好」、「最近開始在換季特價了，可以去撿便宜，它特價我覺得買還滿划算的啦」、「不是零食店嗎？仙貝好吃」、「不得不說，無印良品真的很棒，商品會降價回饋給顧客，不像台灣的多數廠商商品售價只漲不跌，也因為無印良品品質好且會降價，讓我成為無印良品的忠實顧客」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）