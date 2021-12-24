　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛無印良品「以為走到UNIQLO」　他彈出門：怎變平價衣！網戰翻

▲無印良品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲無印良品特色就居簡風。（示意圖／記者鮑璿安攝）

網搜小組／劉維榛報導

「以為跑到UNIQLO！」一名網友驚呼，最近走進無印門市，差點以為來到UNIQLO，嚇得他彈出門外，確定是無印良品沒錯後，他不禁發問「時候變成平價服飾店的啊？」文章貼出後，網友兩派熱議，部分人認為價格與平質不成正比；而鐵粉分享，趁換季特價去逛可撿便宜。

一名網友在PTT表示，日前特地去逛無印良品，本打算買生活用品，結果才走進去，原PO一度覺得怪怪的，接著著急上演小劇場，「我又退出來看看有沒有跑錯店，以為跑到UNIQLO...沒錯啊，是無印良品」，最後他不禁發問「無印良品什麼時候變成平價服飾店的啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友看法兩極，一派認為價格比日本貴就不合理，「本來就沒特別貴，是台灣賣太貴」、「日本當地無印還賣便當咧」、「一眼望去都居家服啊」、「長T印個條紋就一千多，平價？」「按匯率推太貴，但發熱衣還不錯滿耐穿的」、「10幾年前品質比較可以，現在粗糙得要死」。

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲無印風讓人看得很療癒。（圖／記者林明瑋攝）

不過另一派鐵粉卻護航，「算平價，材質也不錯」、「價格跟UQ拉近，有些我覺得比UQ還好」、「最近開始在換季特價了，可以去撿便宜，它特價我覺得買還滿划算的啦」、「不是零食店嗎？仙貝好吃」、「不得不說，無印良品真的很棒，商品會降價回饋給顧客，不像台灣的多數廠商商品售價只漲不跌，也因為無印良品品質好且會降價，讓我成為無印良品的忠實顧客」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
快訊／找到了！桃園運動科股長獨攀失聯12天　遺體卡20樓高斷
女友前腳才走...百萬年薪男性侵她13歲女兒
快訊／瑪莎惡少「反告男大生傷害」！　結果出爐
快訊／大魔王壓境！一週定序37例境外「23例Omicron占
快訊／再增11例Omicron侵台！　來自5國「英美最多」
快訊／富邦悍將教練團完整公布　陳金鋒執掌二軍兵符
中研院疏失釀「實驗室染疫」　指揮中心重罰15萬元
快訊／大暴增！　今+20例境外移入
LIVE／第三劑今起全民開放　陳時中最新說明
汪小菲爆新歡！起底25歲女星有「超狂細腰」　大S祝福疑藏玄機
快訊／日統客運不停駛了！公總局長狂鼓勵董事長：你很偉大
獨／彈頭道歉陳建州、李妍瑾「都是我的錯」：身為人父，我深深致
李妍瑾狂打臉　彈頭4度認錯：請原諒，我有家人孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北京也在內！西安5省6市全封城　陳時中：2天採檢一次相信能控制

「2025雙北世壯運」邀全民動起來　分享影片抽大獎

青少年BNT即起可到醫療院所「家長陪同施打」

玻璃瓶蓋超難轉開！她意外發現「這1物」能輕易開罐樂了

快訊／大魔王壓境！一週定序37例境外「23例Omicron占最多」

快訊／再增11例Omicron侵台！來自5國「英美最多」國內累積27例

今20境外「19例突破性感染」！5船員2劑確診全無症狀　匡列145人

中研院疏失釀女助理「實驗室染疫」　指揮中心重罰15萬元

快訊／今暴增20例境外移入！本土續+0

科技之光！台師大高文忠獲選IEEE年度總裁　該會首位台籍最高領導人

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

北京也在內！西安5省6市全封城　陳時中：2天採檢一次相信能控制

「2025雙北世壯運」邀全民動起來　分享影片抽大獎

青少年BNT即起可到醫療院所「家長陪同施打」

玻璃瓶蓋超難轉開！她意外發現「這1物」能輕易開罐樂了

快訊／大魔王壓境！一週定序37例境外「23例Omicron占最多」

快訊／再增11例Omicron侵台！來自5國「英美最多」國內累積27例

今20境外「19例突破性感染」！5船員2劑確診全無症狀　匡列145人

中研院疏失釀女助理「實驗室染疫」　指揮中心重罰15萬元

快訊／今暴增20例境外移入！本土續+0

科技之光！台師大高文忠獲選IEEE年度總裁　該會首位台籍最高領導人

快訊／找到了！桃園運動股長獨攀失聯12天　遺體20樓高斷崖尋獲

湖人主場更名前最終戰竟遭大屠殺　28分慘輸馬刺

北京也在內！西安5省6市全封城　陳時中：2天採檢一次相信能控制

「2025雙北世壯運」邀全民動起來　分享影片抽大獎

綠營再提「逕付二讀」強推竹竹合　林為洲批民進黨：愧對黨名！

翁山蘇姬入獄近1年　緬甸軍頭宣布2023年8月將辦全國大選

青少年BNT即起可到醫療院所「家長陪同施打」

西安封城波及　比亞迪坦承：對生產有影響「正積極協調」

林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群

自告奮勇接富邦二軍教頭　陳金鋒：人生就是要接受挑戰

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

嚐鮮IKEA威靈頓牛排！她開箱照嚇壞網

爆乳鋼琴YouTuber頻道停更　原因曝光網心碎

平安夜變天！冷氣團來襲北台激凍10℃

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

網紅「超艾夾」酒店前遭砍　復出當愛家好爸爸

更多熱門

相關新聞

台日執政黨2+2會談　自民黨關切福島5縣市食品何時輸台

台日執政黨2+2會談　自民黨關切福島5縣市食品何時輸台

民進黨今（24日）上午與日本執政黨自民黨舉行「2＋2外交經濟政策意見交流會」，民進黨立委邱志偉會後轉述，會中日方主動談及福島5縣市食品禁止輸台的問題，民進黨國際部主任、民進黨立委羅致政補充，雙方都同意這是食安問題，必須用科學基礎作為討論焦點，但並未提到時間表。

日本宣布：不派官員出席北京冬奧

日本宣布：不派官員出席北京冬奧

日本加賀市長發起日台共榮首長聯盟

日本加賀市長發起日台共榮首長聯盟

關鍵字：

無印良品Unuqlo平價服飾日本

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面