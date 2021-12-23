　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聖誕節「氣溫直線下跌」探10度！最冷時段出爐　這天追雪機率最大

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六開始全台明顯降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

南方雲系通過，今日各地降雨趨緩，北台灣白天溫度稍微回升，但周六開始入冬最強冷氣團即將報到，加上華南雲雨區東移影響，全台天氣轉為濕冷，預計下周一清晨最冷，各地都只有10到13度而已，另外預計在周六晚上到周一間高山有降雪機率，其中周一下雪機會最大。

氣象局技正王君賢表示，南方雲系在昨日通過，整體降雨趨緩，但台灣附近雲量仍偏多，迎風面的北部、東半部有局部零星降雨，北台灣因降雨趨緩，白天溫度回升，花東、中南部天氣則變化不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周六開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，全台溫度急速下降，冷空氣將持續影響到下周二清晨，再加上華南雲雨區東移，各地天氣轉為濕冷，周六一大早溫度就會一路降低，周一清晨最冷，北部10到11度、中南部10到12度、花東13度。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六起華南雲雨區東移，各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

王君賢指出，華南雲雨區影響時間為周六到周一，各地都有雨，其中東北部、大台北山區雨勢明顯。且這期間高山有降雪機會，在北部、東北部2500公尺以上高山，及中南部3000公尺以上高山都可能下雪，其中周一水氣最多，降雪機率最高。

到了下周二白天冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，中南部恢復多雲到晴的好天氣，北部、東半部則仍有局部降雨。

▲▼氣象局12/23天氣預報。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼氣象局12/23天氣預報。（圖／記者黃國霖攝）

▲聖誕節開始全台變天。（圖／記者黃國霖攝）

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
「好市多移動豪宅」同一人買的！　秒結帳424萬
松田聖子女兒遭婚前劈腿！　目睹男友小三LINE對話崩潰
「人妻女神」爆賣淫！狗仔4線索點身分　小開群組認：都玩過
陳建州聲明回擊！網讀到「最後2行」驚中計：黑人很會
王朝903案被挖！他爆：彈頭說的都實話　「黑人很多故事」
快訊／爸爸捕毛蟹落水！　女兒岸邊哭喚：快回家
「趙薇被拐兒」願意回家了！買家3事連環錯
李靚蕾驚喜慶生！王力宏「2反應尷尬爆」　她強顏歡笑網心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不喜歡尾牙！中1千被逼「灌整瓶紅酒」　她怒吼地獄3點：很噁心

驚！國中小性侵與霸凌案佔比逾5成　教部：性平教育有待努力

丹丹漢堡「只在台南高屏開店」卻成南霸天　最新調查排進速食第四名

王力宏很摳？　「大方金牛」說話了！這點是關鍵

「一年份衛生棉」限時送　三千好禮還抽iPhone 13

抽中台中千萬宅夫婦現身！只中過發票200元...接到電話語無倫次

聖誕節「氣溫直線下跌」探10度！最冷時段出爐　這天追雪機率最大

陳建州發聲明回擊！網讀到「文末2行」驚中計：黑人很會喔

校園疑性侵案倍增、性騷案破萬　教部指落實通報遭批超荒謬

快訊／中研院染疫案檢討「外部專家今開會」　陳時中14:00說明

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

不喜歡尾牙！中1千被逼「灌整瓶紅酒」　她怒吼地獄3點：很噁心

驚！國中小性侵與霸凌案佔比逾5成　教部：性平教育有待努力

丹丹漢堡「只在台南高屏開店」卻成南霸天　最新調查排進速食第四名

王力宏很摳？　「大方金牛」說話了！這點是關鍵

「一年份衛生棉」限時送　三千好禮還抽iPhone 13

抽中台中千萬宅夫婦現身！只中過發票200元...接到電話語無倫次

聖誕節「氣溫直線下跌」探10度！最冷時段出爐　這天追雪機率最大

陳建州發聲明回擊！網讀到「文末2行」驚中計：黑人很會喔

校園疑性侵案倍增、性騷案破萬　教部指落實通報遭批超荒謬

快訊／中研院染疫案檢討「外部專家今開會」　陳時中14:00說明

球迷要搶收！賣場獨賣限量「NBA口罩」　人氣「8球隊」一次擁有

挑戰2022彰化縣長選戰？　王美花：不要再派工作給我了

柯文哲斷言一定開放核食　吳釗燮大酸：常不知道他講什麼

【廣編】啟動後疫新生活！Panasonic打造「New Normal」住宅

最美小龍女李若彤辣曬「川字腹肌」　67歲趙雅芝仙氣紗裙狀態超驚人

全球都在講中文！靈媒曝「中國主宰世界」時間點　美國名人遭暗殺

【廣編】第四屆安布思沛電競賽登場　廣邀各路好手同High

不喜歡尾牙！中1千被逼「灌整瓶紅酒」　她怒吼地獄3點：很噁心

外送員太少沒人送！foodpanda德國撤出6城市　出售日本事業體

Omicron釀聖誕變調！法國月底料日增10萬例　德國衛長：須打第4劑

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

全台雨3天時間曝！2波最低探10℃　跨年天氣出爐

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

入冬最強寒流？一張圖看濕冷凍骨9°C

開抓王力宏「人妻床友」！律師點盲點：有3人選

蕾宏「鬧劇該停了」　醫替徐若瑄叫屈：只見滿滿群眾暴力霸凌

最強最久一波！劇烈大變時間曝　濕冷3天探10度↓

Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師：不可取

蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

黑人發聲明回擊！網讀到「文末2行」驚中計

「蔄」姓全台僅2戶！她揭正確唸法　最罕見1人姓氏曝

徐若瑄「沒介入李、王婚姻」　網秒懂：這一局她贏了

南部薪水低　他想北漂：存錢較快

更多熱門

相關新聞

「只穿2件」玉米式比洋蔥再暖20%

「只穿2件」玉米式比洋蔥再暖20%

入冬後最強冷空氣即將在週末耶誕節報到，天氣預報此波冷氣團有可能會出現10度以下低溫，加上水氣足，體感溫度可能會更冷，適逢節慶來臨，很多人都已經安排聚會或外出跑趴，大家以熟悉的洋蔥式穿法近年已過時，現在高緯度的日本、韓國已採用「玉米式穿法」，最少2件件能有效保暖。

入冬最強寒流？一張圖看濕冷凍骨9°C

入冬最強寒流？一張圖看濕冷凍骨9°C

聖誕夜急凍！全台下探10°C

聖誕夜急凍！全台下探10°C

急凍4天又迎雨　最低溫剩11度

急凍4天又迎雨　最低溫剩11度

5縣市豪大雨　急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

5縣市豪大雨　急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

遭黃安瞎傳已離婚…章子怡震怒打臉「假的」

輾死兄弟再槍決老大　雙槍男現況曝

返鄉投票看到「已逝愛犬趴門口」

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面