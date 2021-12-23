聖誕節「氣溫直線下跌」探10度！最冷時段出爐　這天追雪機率最大

▲周六開始全台明顯降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

南方雲系通過，今日各地降雨趨緩，北台灣白天溫度稍微回升，但周六開始入冬最強冷氣團即將報到，加上華南雲雨區東移影響，全台天氣轉為濕冷，預計下周一清晨最冷，各地都只有10到13度而已，另外預計在周六晚上到周一間高山有降雪機率，其中周一下雪機會最大。

氣象局技正王君賢表示，南方雲系在昨日通過，整體降雨趨緩，但台灣附近雲量仍偏多，迎風面的北部、東半部有局部零星降雨，北台灣因降雨趨緩，白天溫度回升，花東、中南部天氣則變化不大。

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周六開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，全台溫度急速下降，冷空氣將持續影響到下周二清晨，再加上華南雲雨區東移，各地天氣轉為濕冷，周六一大早溫度就會一路降低，周一清晨最冷，北部10到11度、中南部10到12度、花東13度。

▲周六起華南雲雨區東移，各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

王君賢指出，華南雲雨區影響時間為周六到周一，各地都有雨，其中東北部、大台北山區雨勢明顯。且這期間高山有降雪機會，在北部、東北部2500公尺以上高山，及中南部3000公尺以上高山都可能下雪，其中周一水氣最多，降雪機率最高。

到了下周二白天冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，中南部恢復多雲到晴的好天氣，北部、東半部則仍有局部降雨。

▲聖誕節開始全台變天。（圖／記者黃國霖攝）