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大港鍋王揭曉！這2家最優「10萬入袋」　老饕精選30家鍋物曝光

▲▼2021大港吃鍋鍋王出爐。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2021大港吃鍋爭霸戰，各家優秀業者與評審共同推廣高雄鍋物。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2021大港鍋王揭曉！高雄市觀光局舉辦「大港吃鍋」爭霸戰，經過激烈的網路票選，鍋物達人及專業評審、美食部落客接力品嘗各家拿手鍋物料理，24日由評審長胡天蘭老師與觀光局長周玲妏親自揭曉，分別由「冬鄉小廚」及「老娘鍋」奪得共鍋」及個人鍋組大港鍋王殊榮，並分別獲10萬元獎金，另公布28家「特優賞」及「美味賞」店家。

▲▼2021大港吃鍋鍋王出爐。（圖／高雄市觀光局提供）

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▲▼2021大港吃鍋鍋王，「冬鄉小廚」及「老娘鍋」奪得共鍋」及個人鍋組大港鍋王殊榮。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼2021大港吃鍋鍋王出爐。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，活動受到民眾及店家們的熱情支持，店家在競賽過程中均卯足全力，就是要讓大家看到高雄的熱情與多元豐富的新鮮在地食材，這次特地邀請到全台知名美食評論家胡天蘭老師擔任評審長。

觀光局指出，這次共鍋組鍋王「冬鄉小廚」創店於1999年，源自祖籍遼寧的白家老奶奶精湛廚藝，致力傳承熱坑邊上的道地東北家鄉味，強調純手工的製作程序，兼容細緻與灑脫的飲食風格，讓食材呈現多層次豐富口感，而且提供相當多的友善服務設施跟超越五星級的衛生標準，實至名歸。而9月甫開幕的個人鍋組鍋王「老娘鍋」，以黑馬之姿搶下個人組鍋王，但其家族已經營團膳40餘年，深知飲食業以健康、安全、衛生為首要，全系列湯底、醬汁皆親自調製，是媽媽照顧孩子的心情延伸。

▲評審長胡天蘭老師講評，並勉勵業者精益求精，共同共好，把高雄的特色鍋物推向國際。（圖／高雄市觀光局提供）

▲評審長胡天蘭老師講評，並勉勵業者精益求精，把高雄的特色鍋物推向國際。（圖／高雄市觀光局提供）

評審長胡天蘭老師說，之前到高雄會想到冰品、甜點，尤其是海鮮，這幾天在高雄對於各家業者用心烹製出不同的美味，令她印象非常深刻，這一次她發現太多只有在高雄才吃得到的食材跟火鍋料理，並勉勵所有業者入圍就是得獎，大家都要繼續精進，不管有沒有得獎，都要把經營做到最好，客人就會給店家最實質的回饋。

觀光局長周玲妏表示，感謝高雄市的鍋物店家熱烈參與，很高興能在聖誕節前夕跟美食天后胡天蘭老師共同揭曉高雄鍋王並公布各優秀店家，邀請大家可以從今天開始，尋找大家心中理想的那一鍋，也希望高雄美味的鍋物店家們，明年能夠躍上《米其林指南》。

▲▼2021大港吃鍋鍋王出爐。（圖／高雄市觀光局提供）

▲胡天蘭老師至「共鍋組」鍋王-冬鄉小廚評審。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼2021大港吃鍋鍋王出爐。（圖／高雄市觀光局提供）

▲胡天蘭老師至「個人鍋組」鍋王-老娘鍋廚評審。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄餐旅大學中餐廚藝系李怡君副教授表示，這次進入決選的30家，各個都是菁英，感謝每家鍋物都竭盡所能的展現出絕佳風味、難分軒輊，讓評審有了一場色香味俱全的美食饗宴。最後評審團們再三討論後，達成一致共識，雖然難免有遺珠之憾，但是能入圍就是肯定。

美食部落客劉玧希「Evan夢遊世界」表示，高雄的火鍋種類相當的多，且各有千秋，透過這次評比發現高雄許多美味且有深度的鍋物店，店家無論是在食材還是環境等等，都相當用心，讓享受美食的同時，也推廣高雄在地食材的美好。

▲專業評審、美食部落客接力品嘗各家拿手鍋物料理，精選30家火鍋店。（圖／高雄市觀光局提供）

▲專業評審、美食部落客接力品嘗各家拿手鍋物料理，精選30家火鍋店。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，目前中北部已有6家鍋物餐廳獲米其林指南推介餐廳，此次大港吃鍋活動的報名商店家，高雄可奪得必比登推介的鍋物餐廳應遠超過這個數字，民眾可把握這次鍋物活動的機會先嚐為快，避免餐廳榮膺米其林光環後，大排長龍難以預約。

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