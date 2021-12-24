傻眼！玉山獼猴智力堪比幼兒　學騎士動作拉坐墊、開行李箱覓食

▲玉山國家空園提醒遊客小心台灣獼猴拿取機車上的食物（下同）。（圖／玉管處塔塔加站志工吳芳珍提供）

記者高堂堯／南投報導

冷氣團寒害尚未報到，玉山塔塔加石山地區最近就遭遇「猴害」。玉山國家公園管理處指出，許多騎機車上山的遊客會將食物放在腳踏板或坐墊下車廂，而在石山地區出沒的台灣獼猴群相當聰明，看幾次就能學會騎士翻取食物的動作、伺機上前搶奪，提醒民眾上山時務必將食物或個人物品收納好，也不要任意餵食獼猴。

玉管處指出，台灣獼猴智力可比人類幼兒，近日服勤塔塔加石山地區的志工們更發現當地的獼猴群越來越「厲害」，不時入侵遊客車內或搶奪食物；而一般開車上山的遊客，多半能在公路沿途的牌示及志工的說明引導下，於獼猴出沒區儘快關上車窗、車門，即使猴群尾隨或攀爬車身，都能減少受害風險。

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玉管處表示，機車騎士機動性相對比自小客車高，志工們可能等騎士一停車才發現有食物掛座位踏板前，或有些騎士停車後會立刻翻取機車座位下物品，腳踏板或機車座墊下車廂就成了獼猴眼中的「百寶箱」，再多看騎士們操作幾次後就能有樣學樣，甚至有獼猴被拍到跳上機車車尾置物箱、再猛拉機車坐墊欲打開車廂，又學人拉拉鍊想打開腳踏板上行李箱的畫面，讓人好氣又好笑。

玉管處呼籲，上山到訪、旅遊的民眾務必小心，包包等隨身物品不離身並確實收納好，甚至背包的拉鍊拉環最好也放置在背包邊側下方，因為塔塔加的獼猴也正在學習順手拉開背包拉鍊；若愛護野生動物就不要餵食，以免養成獼猴的依賴甚至搶奪惡習，另攜帶寵物請務必繫繩，勿添增人猴衝突，行車經過獼猴出沒區及塔塔加停車場時，也請留意公告及牌示。

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