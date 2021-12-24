曝柯建銘逕付二讀真實目的　「老柯厲害」鄭運鵬：逼在野黨表態

▲鄭運鵬揭國民黨24日提「運彩條例第八條修正案」逕付二讀。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨為推動新竹縣市合併升格，於24日將《地方制度法》修正草案逕付二讀，在野黨群起杯葛。民進黨立委鄭運鵬24日表示，這次逕付二讀逼出在野三黨「共同反對新竹縣市合併」的真實本意，而且還意外發現三黨中與新竹選舉有利害關係的立委通通表態反對，「未來再談支持大新竹合併，公信力也大打折扣」。對此，鄭運鵬評價，「老柯厲害」。

針對民進黨為何要提地制法逕付二讀？鄭運鵬在臉書解釋，國民黨、民眾黨、時代力量同一陣線合體反對地方制度法逕付二讀，也表示他們對於新竹縣市合併，「不管理由再多、各言爾志，本質上、內心裏都是反對的。」

鄭運鵬表示，「逕付二讀」不是什麼罕見的議事程序，今天國民黨就不知道後面藏了什麼玄機利益，自己也提了「運彩條例第八條修正案」的逕付二讀，他們也自己掌嘴提案要求不經委員會審查，民眾黨、時代力量怎麼沒有同場加罵國民黨的這個提案？

鄭運鵬解釋，逕付二讀一般用在幾個議事需要：

一、被杯葛到沒時間審查，這次總預算就是。

二、回應社會事件，付委審查程序趕不上輿論壓力。

三、同案委員會已經進行其他版本的審查，為了讓其他黨團、委員可以做修法業績合併審查，就以逕付二讀插隊等二讀程序合併處理。

四、其他議事攻防需要。

鄭運鵬回顧，星期二，民進黨團提出總預算逕付二讀，逼出國民黨讓步願意在臨時會時審完總預算。今天，民進黨團提出地制法逕付二讀，逼出國民黨、民眾黨、時代力量三黨表態「共同反對新竹縣市合併」的真實本意。

鄭運鵬強調，而且還意外發現，「三黨中在新竹選舉有絕對利害關係立委們，通通跳出來同框表態反對，他們未來再談支持大新竹合併，公信力也大打折扣了」。

鄭運鵬認為，民進黨得到總預算如期審查、地制法付委審查的合法程序，雖然有所代價，但是都有實質獲得，這就是民主機制的議事攻防，誰賺誰賠今天難講，日後都有公斷，「老柯厲害」！