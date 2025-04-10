【東森傳愛助更生】正能量阿凱積極投身公益　用生命故事傳遞「重生效應」

▲黃明鎮牧師(左)的新書《幸福人生路》讓阿凱深受啟發。（圖／阿凱提供，下同）



記者黃稜涵／綜合報導

從曾經的迷途到如今的領路人，正能量阿凱（張登凱）持續用自身經歷影響他人，近期受邀參與佳音電台節目《青春打勾勾》，也將前往新店戒治所，傳遞「重生效應」的力量，年輕時曾因犯錯入獄的阿凱，在服刑期間及出獄後，受到東森集團總裁王令麟的提攜與鼓勵，不僅成功重返社會，更持續擔任正能量大使，深入校園、監所與社福單位，用生命故事點燃希望火苗。

近期，阿凱走進電台錄音室，與聽眾分享一路走來的跌撞與蛻變，他也即將前往楊梅國際兒童村，號召朋友一同做公益，為弱勢孩童帶來溫暖與陪伴。另外，他持續到監所分享「重生效應」的生命講座，近期已申請前往新店戒治所，盼用親身經歷鼓勵戒治所內的朋友，勇敢面對生命挑戰，而黃明鎮牧師的新書《幸福人生路》讓阿凱深受啟發，其中「活出愛、活出基督」的精神，正呼應了他重生後所堅持的信念，也成為他投入公益、幫助他人的行動力量。

▲過年期間，阿凱在安景鴻導演(左)的陪伴下回到鹿港，探望許久未見的阿嬤(中)。



阿凱深深感謝「總裁大哥」的支持，讓他有機會在安景鴻導演的陪伴下，在過年期間回到鹿港，與許久沒見的阿嬤團聚，他跟阿嬤分享在東森慈善基金會工作的近況，展現更生後的踏實人生，阿凱今年也加入安景鴻導演新片《突破－3000米的泳氣》的製作團隊，擔任記錄組執行製片人與導演特助，電影在二月舉辦記者會時，獲得多家媒體關注報導，目前電影拍攝已完成97%，預計5月初殺青，阿凱也將前往阿里山進行最後一場拍攝。阿嬤感動地說：「這一切都要感謝總裁大哥，願意幫助阿凱重生，讓他不但能走出自己的人生困境，現在還能去幫助更多需要被幫助的人。」

▲阿凱在安景鴻導演新片《突破－3000米的泳氣》中，擔任記錄組執行製片人與導演特助。



阿凱表示，感謝上帝與王令麟總裁的支持，讓他從一位迷途知返的更生人，成為今日能幫助他人的推動者，他相信「生命影響生命，重生不是一個人的事，而是一場愛的接力」，他將持續在偏鄉、育幼院、社福單位以及監所，投入公益與分享工作，為更多需要幫助的人點亮人生希望。