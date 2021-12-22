送出120萬個便當！協和慈善基金會行善20年　賴清德包餐盒敬長者

▲苗栗縣協和慈善基金會舉辦20週年慶祝活動，賴清德到場致意並親自替長輩代表打菜。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

財團法人苗栗縣私立協和慈善事業基金會投入公益工作邁入20年，已送出120萬個愛心便當，21日舉辦20周年慶，副總統賴清德、苗栗縣長徐耀昌等人到場歡慶並且感謝每一位志工的辛勞，期許基金會在董事長林光清的帶領下，將「積善教子、善根永續」的宗旨傳承下去，邁向下一個里程碑。

協和慈善事業基金會成立於2001年，投入獨居老人送餐與資助清寒學子工作，更是挹注苗栗地區多所小學硬體設備，以及活化家鄉頭份蘆竹湳社區發展。21日協和慈善事業基金會歡慶20周年，副總統賴清德、苗栗縣長徐耀昌、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、紙風車劇團團長任建誠、苗栗縣議會議長鍾東錦以及各級民意代表、單位到場共襄盛舉，對於基金會的善行義舉給予高度肯定與感謝。

副總統賴清德也盛讚協和慈善事業基金會董事長林光清不僅是傑出的藝術家、企業家，更是令人敬重的慈善家，讓愛不分國界，除了長期回饋家鄉苗栗，還將愛心普及到全台及中國大陸，基金會成立20年來更是送出120萬盒便當，不畏風雨也不受疫情影響，讓受扶助的長輩都能吃到健康美味的便當，感受暖暖的愛心。

賴清德提到，台灣65歲以上人口在總人口比例越來越高，已進入高齡化社會，若不能改變趨勢，在2025年恐怕將超過百分之20，屆時將進入超高齡社會，因此在行政院長蘇貞昌的領導下，修訂高齡社會的白皮書希望政府結合社會各界共同因應問題，且在他擔任行政院長之時也落實蔡英文總統的長照2.0政策，曾率行政院團隊到苗栗與徐耀昌縣長討論推動在地2.0長照工作，讓在地長輩都能得到全面且完善的照顧。

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