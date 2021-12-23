聖誕前夕徵才大玩《魷魚遊戲》　台南就業中心讓您歡喜就業

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在聖誔節前夕辦徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

韓劇《魷魚遊戲》熱潮席捲全球，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在聖誔節前夕辦徵才活動，並邀民眾一起體驗《魷魚遊戲》，祈禱未來的新工作，更「魷」刃有餘。

活動時間在本週12月24日(星期五)上午9時30分到11時，辦理「聖誕佳音強助攻，『魷魚』翻身喜就業」趣味闖關暨現場媒合活動，現場Gogoro等 6家知名企業提供300個以上工作機會，技術人員薪資上看45K、維修工程師薪資上看60K，還加上萬豪酒店旗下特色精選品牌「台南安平雅樂軒酒店」預計明年開幕也在當天招募人才，加上各式童趣闖關遊戲好禮好運帶回家，民眾可得把握找工作的好機會，也為自己贏得最佳聖誔禮物。

當天參與現場徵才廠商有聯合再生能源、台南茁壯(Gogoro)、良信清潔、元盛國際興業 (台南安平雅樂軒酒店)、大潤發流通事業(台南店)、美廉社(三商家購)等6家公司。另台積電、南寶樹脂化學、台南老爺行旅等三家公司，可代收履歷。全場共釋出儲備幹部、廠務裝機助理工程師、維修工程師、銷售業務、機台操作員、技術員、品檢員、工程技術員、餐廳服務員、房務員、廚師、調酒員、賣場營業人員、接待人員、帳管服務人員、烘焙人員、家事服務員……等各種職缺。

台南就業中心讓民眾體驗《魷魚遊戲》中的「123木頭人」遊戲，考驗參加者的專注力及反應靈敏度，「椪糖戳戳樂」則要挑戰參加者的手部靈活度的展現、處理技巧及耐心，此外台南就業中心也安排「就業配配看」活動，讓參加者在遊戲中認識勞動部各項就業資源。

闖關成功者台南就業中心也將贈送各樣聖誕小禮，而當天參與面試的朋友也會收到台南就業中心的聖誕澎湃包。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。另配合防疫規定，入場請配戴口罩並配合量測體溫、酒精消毒及實名制登記。