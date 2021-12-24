就職3周年交成績單　楊文科：新竹縣還債117億全國第一

▲楊文科在就職3周年典禮上表示，除了持續推動「五支箭」、「十大交通建設」，三年來新竹縣還還了117多億元債務，全國第一。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長楊文科就職滿3周年，今(24)日舉辦記者會，向民眾報告各項施政成果，包含「五支箭」AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計115年完工啟用、「十大交通建設」三項計畫獲得中央補助，各項社會福利以每年成長1億元幅度持續增加，並透過積極開源節流、招商引資，三年來新竹縣還債117多億元，全國第一。

新竹縣府宣布，明年元旦起教育處升教育局、將新增設新聞處，新任處長由莊淇銘擔任，持續一同推動縣政。

楊文科說，上任三年來，新竹縣已經還債117.23億元，債務比率創近20年來新低，達到還債創新高，同時新竹縣各項社會福利，每年以成長1億元幅度持續增加，包含新生兒營養補助、老人年金、學生免費營養午餐加碼有機蔬菜等福利政策，並訂有排富機制，加碼明年元旦起，針對94年8月1日之後才居住到新竹縣，且連續設籍10年以上65歲以上長者，每人1年1萬元的敬老重陽金。

▲楊文科說，上任三年來，新竹縣已經還債117.23億元，債務比率創近20年來新低，達到還債創新高，同時新竹縣各項社會福利，每年以成長1億元幅度持續增加。

重點施政「五支箭」也逐步實現中，其中生命紀念園區明年底水土保持工程將動工，預估115年完工啟用；AI智慧園區公共工程完工，第一家緯創資通開始動工建廠，其他三家預計113年下半年完工營運；焚化爐預計112年底完工啟用，解決多年來垃圾堆置問題；臺知園區及科學園區三期也都依照進度規劃，送內政部審議階段。

在「十大交通建設」則有三項計畫獲中央補助，包含內灣聯外道路獲2.2億元、五峰鄉縣道122線改善工程3.9億元，經國橋道路改善計畫12.6億元，其他七項計畫也陸續申請中央計畫補助中。

在招商引資方面，新竹縣政府連續三年獲得財政部「招商卓越獎」縣市組第一名，新竹縣民的勞動參與率61.2%排名全國第一高，「失業率」3.8%全國第二低，在明年1月開幕竹北遠東百貨、明年中開幕龍享影城，都將為新竹縣帶來更多的就業機會及產值，也將帶來人潮與商機！

為打造一個優質的育兒環境，完成學區劃分，並進行成功國中擴建、勝利國中、嘉豐國小興建，以及文小二、文小三規劃，已獲行政破例支持，以滿足就近入學需求。在托育部分，縣內托嬰中心已達63家，全縣核定可收托2623人，目前尚可收托969人，公私立幼兒園共有234園，平價的「公立、非營利及準公共化幼兒園」名額達到41％，110年度可招收2萬5138名學生，可滿足2萬4620人2至5歲幼教學齡兒童。

在休閒遊憩方面，打造AI智慧園區特色公園、竹北東興圳水圳公園、竹東台泥共融式特色公園，後續規劃22座特色公園、頭前溪北岸高灘地32公頃親子遊憩運動場域、豆子埔溪整體水環境營造計畫，新豐鄉也規劃海岸發展計畫，目標翻轉過去被忽視新豐海岸區。另外，對於城市發展相當重要的汙水下水道，在竹北、竹東污水下水道也分別投入38億、20億多元陸續進行中。

► 洗腎男躁動自拔管路沒人知 大量出血亡！透析室護理師遭起訴

►霞喀羅滿滿帳篷無人睡 山友角落紮營「若遇黑熊只能大聲求救」



►闖家門「肉圓塞冰箱」強收700 網曝：老奶奶抱千元冰棒都哭了



►男子騎載媽媽自撞追尾雙亡 監視器曝光超詭異：周邊都沒行車