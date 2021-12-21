　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃竹合辦「文文盃」共創產官學三贏　楊文科：新的時代已經來臨！

▲第二屆「文文盃」開跑，總獎金40萬元，號召全國高中職、國中小師生組隊參賽尬創意。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／新竹縣報導

「第二屆文文盃AIOT Sensor智聯感測全國聯賽正式啟動！」由新竹縣與桃園市合辦、交通大學協辦的「文文盃」再度開跑，即日起到明年1月10日為止受理報名，預計5月底進行決賽及頒獎典禮，總獎金40萬元，號召對科技研發有興趣的全國高中職、國中小師生組隊參賽尬創意。

▲第二屆文文盃 AIoT Sensor(智聯感測)全國聯賽。（圖／記者謝婷婷攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第二屆文文盃AIOT Sensor智聯感測全國聯賽啟動。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

新竹縣長楊文科致詞指出，現在是AI（人工智慧）時代，把IoT物聯網導入AI成為趨勢，包括智慧家電、智慧保全以及娛樂系統等，都能透過物聯網打造更為安全的環境及多元客製化服務，所以「文文盃」競賽將會持續辦下去，也希望全國各中小學童、老師踴躍參加。

▲第二屆文文盃 AIoT Sensor(智聯感測)全國聯賽。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新竹縣長楊文科認為把IoT物聯網導入AI已是趨勢。

桃園市長鄭文燦則說，取名「文文盃」的原因是楊「文」科與鄭「文」燦，以及「WIN WIN」兩個贏，除了代表桃竹合作把科技教育扎根創造雙贏，陽明交通大學大手牽小手，讓老師跟學生可以共享學習「Rabboni」智慧感測器元件，更是企業與學校的雙贏，因為像AI、物聯網、程式語言等將來也會用工業生產上，希望藉此讓學生提早對新一代科技產業發展有更多了解，他強調「桃竹是科技教育的領航者」，期待桃竹聯手讓台灣更好。

▲第二屆文文盃 AIoT Sensor(智聯感測)全國聯賽。（圖／記者謝婷婷攝）

▲桃園市長鄭文燦期待桃竹聯手讓台灣更好。

「文文盃AIOT Sensor智聯感測」全國聯賽，去年首度舉辦便獲得熱烈迴響，80件參賽作品，分成國小、國中、高中、以及教師等四組，各評選出10件作品進入決賽，新竹縣師生大放異彩，一舉拿下3金牌和2佳作，成為首屆三冠王。新竹縣長楊文科提到，新竹縣AI智慧園區，是未來培育年輕人才與創新研發的基地，而文文盃就是提升學生設計程式語言等關鍵能力的舞台，他也認為產官學跨領域結合讓科學教育向下扎根，「可以講是一個最佳典範」。

▲第二屆文文盃 AIoT Sensor(智聯感測)全國聯賽。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新竹縣長楊文科認為「文文盃」是產官學跨領域結合讓科學教育向下扎根的最佳典範。

「奠基是慢慢會看到開花結果的！」新竹縣教育處長楊郡慈表示，新竹縣在縣長楊文科的帶領之下，努力推廣科技教育，透過學習的環境、願景和資源工具的全面性整備，讓AI、IoT還有Coding的人才培育持續向下扎根；她也進一步說道，文文盃可以打破大家認為「AI就是機器人」的觀念，「其實AI最主要是運算思維跟邏輯思考」，希望孩子經由這項競賽奠定能力，而且科技教育沒有城鄉差距，每位學生都能在比賽中綻放光彩。

▲第二屆文文盃 AIoT Sensor(智聯感測)全國聯賽。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新竹縣長楊文科試玩成功國中的「舞棒魔法貓咪」。（圖／記者謝婷婷攝）

記者會也邀請到第一屆得獎團隊，包括安興國小的「好客遊藝風」、鳳岡國中的「鼓動科技」、東興國中的「動作重現」，以及成功國中的「舞棒魔法貓咪」，各自展示他們運用Rabboni智慧感測器元件，解決日常問題或滿足生活所需的學習歷程及作品成果。「我們的科技研發創新，讓年輕人的理想天堂在這邊誕生，我想新的時代已經來臨了！」看到學生們跨域學習，從做中學、從學中做，發揮想像力及創造力，讓縣長楊文科對新竹縣的未來更充滿期待。

▲第二屆文文盃 AIoT Sensor(智聯感測)全國聯賽。（圖／記者謝婷婷攝）

▲竹縣科技人才種子開花結果，縣長楊文科樂見「新時代來臨」。

從AI智慧園區，為新竹縣的科技產業帶來創意與活水，到科技教育向下扎根，人才種子慢慢開花結果，楊文科上任三年，已繳出漂亮成績，而新竹縣也正一步步接軌國際，朝文化科技智慧城邁進。

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
蕾宏止戰！他點名「這女星」最慘：小三標籤永遠貼身上
快訊／台61線大貨車自撞打橫！　北上車道封閉
AirPods 3下單要等1個月！內行「2招」提早26天拿到
連夜幫「宏慌發文」改作業！　老師抓出42個錯誤
富邦悍將一口氣丟11人！　不一定簽回來還有考量
快訊／莊瑞雄將宣布參選屏東縣長！　誓言超越高雄
王力宏渣男行徑全被揭　心理學家曝「1行為」肯定出軌了
王力宏出道26年「當初怎麼紅的？」　網揭2關鍵：沒第二位能比

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北這案1周完銷成傳說　新竹、台南4成新案半年內賣光

每百戶有11.3戶可入住新屋　新竹幸運兒比北市多4倍

台灣國際電子製造聯合展與照明產業高峰論壇21日起陸續登場

頂新和德回饋在地暖心捐助　永靖國中小球員勇逐棒球夢

兒童安全汽座怎麼挑？專家教你辨識「高標準」認證標章

英國銀行實施「工作4天不減薪」　總裁直言：5天工作制已不適合現代

李靚蕾隱忍8年「為何忽變強？」　原因有洋蔥！5千字文這段早解答

衝花東搭火車「最多省45分」　運能增3倍！鐵路雙軌化明年底開工

戳破王力宏召妓內幕　老司機曝「花錢才有的2服務」：一般人玩不起

蕾宏止戰！他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

咬死男童比特犬「索爾」獲免死！　潘孟安曝新進度：將慎選認養者

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

英國銀行實施「工作4天不減薪」　總裁直言：5天工作制已不適合現代

李靚蕾隱忍8年「為何忽變強？」　原因有洋蔥！5千字文這段早解答

衝花東搭火車「最多省45分」　運能增3倍！鐵路雙軌化明年底開工

戳破王力宏召妓內幕　老司機曝「花錢才有的2服務」：一般人玩不起

蕾宏止戰！他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

救災無線電無法群呼挨批做半套　高公局回應了

都是土象音樂才子！她一比「老婆的精品牆」嘆：王力宏真的好差

大同大學感染水痘增至12人　校方今起消毒、感染學生遠距上課

冬至「4生肖」財運大爆噴！　這些星座健康要注意

生日「老公送Apple Watch」內藏大驚喜！她感動哭　網喊：低調點

劉雨柔剷10公斤濕身照曝光！　砸7位數宣布新身份：遠方排氣都知道

英國銀行實施「工作4天不減薪」　總裁直言：5天工作制已不適合現代

HomePod mini體積小、價格甜帶動買氣　蘋果智慧喇叭市占翻2倍

美CDC調升旅遊警示　西班牙芬蘭等8地列入第4級最高級別

李靚蕾隱忍8年「為何忽變強？」　原因有洋蔥！5千字文這段早解答

騎車違規被攔　報錯身分證字號竟打電話問朋友...通緝犯身分曝光

快訊／黃士修為3倍券槓台大生　「不用功讀書小笨蛋 ♡」判決出爐

走進校園173系所！企業帶頭推動企業倫理教育　錄podcast、玩桌遊拉近距離

衝花東搭火車「最多省45分」　運能增3倍！鐵路雙軌化明年底開工

「台東食育提案所　美味食旅」新書發表

他被諷「有COVID-19我們就死定了」美國男秒轉越南話嗆：再說一次？

生活熱門新聞

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

「某防疫旅館」檢疫人員全副武裝！北市府

輸「見宏就休」有折扣！　3組foodpanda優惠碼曝光

李靚蕾收鎚休戰「沒被支持聲沖壞腦袋」　女讚嘆高招

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

F奶女星自稱「唇觸」王力宏被封殺　蕾神終還清白

重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

「2022過年這一天」消失了　真相長知識

俄國女模來台追夢被嫌　去中國卻碰到更可怕情況

時隔13年！PTT高調平反「冠希真男人」

更多熱門

相關新聞

四大公投成敗牽動2024總統大選？　陳水扁：有那麼嚴重嗎？

四大公投成敗牽動2024總統大選？　陳水扁：有那麼嚴重嗎？

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對於公投是否牽動2024總統大選選情，前總統陳水扁今（21日）表示，公投跟大選是兩碼子事，很多人在選前談公投影響選戰，是為了要拉票倒是無可厚非，但結果出來後還要談，「有那麼嚴重嗎？」

公投影響綠營2024大選出線人馬？　陳水扁：劇本早就寫好了

公投影響綠營2024大選出線人馬？　陳水扁：劇本早就寫好了

鄭文燦合影工研院「資訊模型樣版」　見證智慧機械雲團隊成軍

鄭文燦合影工研院「資訊模型樣版」　見證智慧機械雲團隊成軍

高檢成立查緝資通犯罪督導中心

高檢成立查緝資通犯罪督導中心

竹竹合併升格　各縣市長立場一次看

竹竹合併升格　各縣市長立場一次看

關鍵字：

文文盃AIOTSensor智聯感測新竹縣桃園市楊文科鄭文燦Rabboni智慧感測器AIIoTCoding

讀者迴響

熱門新聞

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏「請假不成求媽出面」！

「演藝圈真清流是他」30年零緋聞

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

章子怡、汪峰退出共同投資公司！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

與李靚蕾並列「3大女戰神」曝！

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面