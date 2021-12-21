桃竹合辦「文文盃」共創產官學三贏　楊文科：新的時代已經來臨！

▲第二屆「文文盃」開跑，總獎金40萬元，號召全國高中職、國中小師生組隊參賽尬創意。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／新竹縣報導

「第二屆文文盃AIOT Sensor智聯感測全國聯賽正式啟動！」由新竹縣與桃園市合辦、交通大學協辦的「文文盃」再度開跑，即日起到明年1月10日為止受理報名，預計5月底進行決賽及頒獎典禮，總獎金40萬元，號召對科技研發有興趣的全國高中職、國中小師生組隊參賽尬創意。

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▲第二屆文文盃AIOT Sensor智聯感測全國聯賽啟動。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

新竹縣長楊文科致詞指出，現在是AI（人工智慧）時代，把IoT物聯網導入AI成為趨勢，包括智慧家電、智慧保全以及娛樂系統等，都能透過物聯網打造更為安全的環境及多元客製化服務，所以「文文盃」競賽將會持續辦下去，也希望全國各中小學童、老師踴躍參加。

▲新竹縣長楊文科認為把IoT物聯網導入AI已是趨勢。

桃園市長鄭文燦則說，取名「文文盃」的原因是楊「文」科與鄭「文」燦，以及「WIN WIN」兩個贏，除了代表桃竹合作把科技教育扎根創造雙贏，陽明交通大學大手牽小手，讓老師跟學生可以共享學習「Rabboni」智慧感測器元件，更是企業與學校的雙贏，因為像AI、物聯網、程式語言等將來也會用工業生產上，希望藉此讓學生提早對新一代科技產業發展有更多了解，他強調「桃竹是科技教育的領航者」，期待桃竹聯手讓台灣更好。

▲桃園市長鄭文燦期待桃竹聯手讓台灣更好。

「文文盃AIOT Sensor智聯感測」全國聯賽，去年首度舉辦便獲得熱烈迴響，80件參賽作品，分成國小、國中、高中、以及教師等四組，各評選出10件作品進入決賽，新竹縣師生大放異彩，一舉拿下3金牌和2佳作，成為首屆三冠王。新竹縣長楊文科提到，新竹縣AI智慧園區，是未來培育年輕人才與創新研發的基地，而文文盃就是提升學生設計程式語言等關鍵能力的舞台，他也認為產官學跨領域結合讓科學教育向下扎根，「可以講是一個最佳典範」。

▲新竹縣長楊文科認為「文文盃」是產官學跨領域結合讓科學教育向下扎根的最佳典範。

「奠基是慢慢會看到開花結果的！」新竹縣教育處長楊郡慈表示，新竹縣在縣長楊文科的帶領之下，努力推廣科技教育，透過學習的環境、願景和資源工具的全面性整備，讓AI、IoT還有Coding的人才培育持續向下扎根；她也進一步說道，文文盃可以打破大家認為「AI就是機器人」的觀念，「其實AI最主要是運算思維跟邏輯思考」，希望孩子經由這項競賽奠定能力，而且科技教育沒有城鄉差距，每位學生都能在比賽中綻放光彩。

▲新竹縣長楊文科試玩成功國中的「舞棒魔法貓咪」。（圖／記者謝婷婷攝）

記者會也邀請到第一屆得獎團隊，包括安興國小的「好客遊藝風」、鳳岡國中的「鼓動科技」、東興國中的「動作重現」，以及成功國中的「舞棒魔法貓咪」，各自展示他們運用Rabboni智慧感測器元件，解決日常問題或滿足生活所需的學習歷程及作品成果。「我們的科技研發創新，讓年輕人的理想天堂在這邊誕生，我想新的時代已經來臨了！」看到學生們跨域學習，從做中學、從學中做，發揮想像力及創造力，讓縣長楊文科對新竹縣的未來更充滿期待。

▲竹縣科技人才種子開花結果，縣長楊文科樂見「新時代來臨」。

從AI智慧園區，為新竹縣的科技產業帶來創意與活水，到科技教育向下扎根，人才種子慢慢開花結果，楊文科上任三年，已繳出漂亮成績，而新竹縣也正一步步接軌國際，朝文化科技智慧城邁進。