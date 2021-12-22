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桃園防疫旅館爆群聚害旅客多關　市府發放慰問金、補償房價差額

▲桃園市某防疫旅館日前爆發群聚感染，市長鄭文燦22日表示，市府防堵疫情擴散造成部分旅客延長隔離期限，將發放慰問金與補償房價差額。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某防疫旅館日前爆發群聚感染，市長鄭文燦22日表示，市府防堵疫情擴散造成部分旅客延長隔離期限，將發放慰問金與補償房價差額。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對日前桃園市某防疫旅館爆發群聚感染事件，造成多名旅客須入住其他集中檢疫所或防疫旅館，市長鄭文燦22日表示，為防堵疫情擴散，市府採取必要公共衛生預防措施，部分旅客須延長隔離期限或入住其他防疫旅館，市府將發放慰問金，也將補助房價差額最高每房每日1000元，以感謝民眾配合防疫與守護國人健康。

▲桃園市某防疫旅館日前爆發群聚感染，市府22日召開防疫專案會議討論相關疫情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某防疫旅館日前爆發群聚感染，市府22日召開防疫專案會議討論相關疫情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今日上午主持市府防疫專案會議時指出，市府衛生局日前透過主動追溯，揪出某防疫旅館發生群聚事件，經過病毒基因定序確認旅館內存在交叉感染情形，市府即時進行擴大採檢、預防性隔離等措施，經過擴大採檢未發現有新增確診個案，顯示疫情限縮於防火牆內，這次透過主動追溯，讓防疫旅館及社區的安全獲得提升。

鄭文燦強調，市府在第一時間採取高強度、高標準防疫對策，成功追溯出舊案，這起事件並非新增群聚感染，自12月5日至今已超過14天，目前亦無新增確診病例。此外，因應春節將至，防疫旅館訂房需求提高，後續請觀旅局、衛生局與中央流行疫情指揮中心保持密切聯繫，待指揮中心確認防疫旅館環境安全無虞後，再決定該防疫旅館重啟營運之日期。

▲桃園市某防疫旅館日前爆發群聚感染，市府觀旅局長楊勝評在防疫專案會議上提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某防疫旅館日前爆發群聚感染，市府觀旅局長楊勝評在防疫專案會議上提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局局長楊勝評說，桃市提供一般旅客入住防疫旅館家數總計有28家，另有臨時防疫處所1家，總房間數為3215間。截至20日為止，入住間數為2452間、2781人，入住率約為82.4%。針對某防疫旅館群聚事件，在勞動局協助下，觀旅局已安排部分旅客入住勞工檢疫所，部分則轉介至其他防疫旅館。原定12月27日以後規劃入住某防疫旅館旅客可改住中壢新設防疫旅館。更換旅館所產生房價差額，由市府運用災害準備金吸收，最高每房每日最高補助1000元。

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