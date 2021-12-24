快訊／立院爆衝突！不滿《地制法》恐逕付二讀　藍委突襲佔領主席台

記者呂晏慈／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，立法院院會今（24日）將該草案排入報告事項，不過，國民黨團質疑民進黨團恐將該草案逕付二讀，上午10點18分「突襲」率眾衝上主席台，讓立法院長游錫堃、秘書長林志嘉不得不退到一邊，藍綠爆發推擠肉搏衝突，吵成一團。

▲國民黨團今天突襲佔領主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘日前提出《地制法》第四條條文修正草案，把該法第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」，引發在野黨團質疑是為新竹市長林智堅「找工作」、因人設事。

民進黨團自本周二開始，輪班在議場大門前排隊，確保今天院會的優先提案權，今天上午7點已搶先遞案，盼將《地方制度法》修正草案排入院會報告事項。上午10點許，院會處理報告事項時，在野黨團提出異議，後經表決，贊成57人、反對40人、棄權4人，報告事項仍照民進黨團提議通過。

不過，在院會處理討論事項時，國民黨團突然突襲佔領主席台，並舉起「圈地分封狼狽為堅」、「蔡柯亂併全台陪葬」、「一人修法一黨獨裁」等手舉牌表達不滿。國民黨立委林為洲一面大喊「民進黨團想要把地制法逕付二讀」一面把游錫堃擠到一邊，等到民進黨立委反應過來，急忙衝上主席台時，國民黨團早已佔據優勢。

上午10點19分，游錫堃宣布討論事項表決結果後，隨即宣布休息，離開議場。

▼林為洲、鄭正鈐率先衝上主席台搶佔先機。（圖／記者屠惠剛攝）

▼民進黨團提案將《地方制度法》修正草案逕付二讀。（圖／國民黨立院黨團提供）