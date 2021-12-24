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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／為「竹竹併」又要逕付二讀　民進黨團提案內容曝光

▲▼立法院院會 國民黨衝主席台抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會，國民黨衝主席台抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，可再拚當16年新竹市長。立法院院會24日將該案排入報告事項，國民黨團不滿民進黨團欲將該草案逕付二讀，突襲衝上主席台，現場一度混亂，立法院長游錫堃隨即宣布休息，目前尚未處理該案。

國民黨團舉出民進黨團的提案內容，清楚寫下「擬請院會逕付二讀」，費鴻泰怒喊「因人設事，狼狽為堅」並痛批，昨天才將總預算案拉回委員會審查，今天又玩逕付二讀這套，柯建銘號稱民主進步黨，做的事情卻是反民主，為了林智堅可以破壞民主，柯建銘你好意思嗎？柯建銘就是民主殺手、蔡英文是民主屠夫。

▲▼民進黨團擬將地制法修正草案逕付二讀。（圖／國民黨團提供）

▲民進黨團擬將地制法修正草案逕付二讀。（圖／國民黨團提供）

林為洲表示，國民黨團可以接受付委審查，反對因人設事逕付二讀，「是怎樣？逕付二讀上癮了是不是？」昨天才把總預算拉回委員會，今天又來玩這套，多數就可以這樣嗎？那委員會可以關門了！ 

賴士葆痛批這是「禿鷹條款」，台灣號稱民主國家，現在已變成獨裁國家，請柯建銘收回成命，也呼籲游錫堃不要被柯建銘、蘇貞昌欺負，「你是國會議長，不能這樣搞。」

「如果我們沒有提早衝上主席台，這張又要寫下歷史！」江啟臣則舉出民進黨團提案，「本院民進黨黨團針對第10屆第4會期第15次會議事日程報告事項...委員柯建銘等51人擬具『地方制度法第四條條文修正草案』擬請院會逕付二讀，由民進黨黨團召集協商，是否有當，敬請公決。」提案人包括柯建銘、劉世芳、蔡適應，江啟臣怒嗆，這根本蓄意謀殺民主憲政，出來面對！

江啟臣怒批，昨天協商才說要回歸委員會審查，結果今天又搞另一個逕付二讀，這是一連串的蓄意謀殺台灣民主憲政。昨天民進黨的協商都是假的，立法院長應該下台，「黨意霸凌民意，四個公投贏了，就能這樣野蠻到底嗎！」

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