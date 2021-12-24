綠催竹竹併《地制法》修法　邱顯智轟林智堅「掌權者不願受法限制」

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，經民進黨團連續3天徹夜輪班排隊，今（24日）上午7點已正式遞案，排入院會報告事項。不過，時代力量立院黨團總召邱顯智今（24日）受訪痛批，掌握權力的政治人物不願意受到法的限制，乾脆拿掉競選連任限制，「想要做多久就做多久」。

民進黨團自本周二開始，輪班在議場大門前排隊，確保今天院會的優先提案權，今天上午7點已搶先遞案，將《地方制度法》修正草案排入院會報告事項。

邱顯智今天上午受訪表示，民進黨主張透過大新竹合併升格，促進區域發展和共同治理，這點他非常贊成，不過，新竹市長林智堅就任近7年以來，從來沒有提過縣市合併的議題，現在要卸任了，自己提出倡議、適用在自己身上，「非常離譜」，建議柯建銘不如修法拿掉縣市首長競選連任限制，「想要做多久就做多久」。

邱顯智說，倘若未來台灣有第七都、第八都、第九都，其他沒有被升格為直轄市的「窮縣」要怎麼辦？他批評，《地制法》修法草案沒有為台灣長治久安、人民的平等尊嚴做考慮，「有這麼急嗎？」

台灣民眾黨團總召邱臣遠上午受訪則說，民進黨的態度和意圖非常明確，就是因人設事，「國土規劃不應該是職涯規劃，不應該為了特定政治人物來做相關修法」，嚴正呼籲總統蔡英文應該立即召開國是會議，和各政黨來做溝通，此外，民眾黨團主張應將該案退回程序委員會，「民進黨等於正在宣告綠色獨裁的時代來臨，只要我想做，沒有什麼不可以。」

此外，針對民進黨今天提出的報告事項草案排除時代力量黨團所提《財團法人法》修正草案，邱顯智痛批，時力主張宗教財團法人納管，已經在院會被國民黨團擋了7次，今天又被民進黨團排除，他要提出嚴正抗議。

▼台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）