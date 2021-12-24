老媽寄一堆蔬菜！她切開香菇「出現金黃物體」傻住：難怪會吸水

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女大生在外租屋，日前收到母親寄來的一堆蔬菜，打算拿其中的香菇來煮湯，在清洗過程中，她就覺得不對勁，怎料切開的瞬間更傻眼，居然鬧了一個大烏龍，不少網友看完被戳笑，但也有人質疑在唬爛，不禁吐槽「沒看過香菇？」

女網友在Dcard發文提到，「我是離鄉背井來到高雄讀書的大學生，我媽前幾天寄了蔬菜給我，今晚想來點香菇湯，拿起一包香菇，清洗完結果...X他媽的流沙包。」

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po文一出引來不少人朝聖，紛紛笑回「菇：想不到吧」、「這個我吃過哈哈哈」、「太逼真了吧，我還以為黃黃的是真香菇病變」、「我也有吃過這個！做的超容易讓人誤會，咬一口才肯相信是流沙包」、「到底要多神經大條」。

▲▼這個流沙包之前蠻夯的。（圖／翻攝自Dcard）

但也有一派網友不以為然，認為根本創作文，「清洗的時候，觸感不會覺得不對嗎」、「洗過最好會長這樣，上面一點水都沒有」、「最好洗過不會爛掉」、「正常的香菇下面跟外面的紋路不一樣啊，要嘛你不認識真的香菇，啊不然就是假的，而且真正的麵粉類食物，就算是冷凍的碰到水也會爛掉吧」、「香菇跟麵包最好摸不出來」。

不過，就有網友細看幫解釋，那兩顆香菇的確是濕的；而原po也回應，「洗完後才發現怪怪的，因為它不止滴水還會吸水。」