「蕾神之槌」變高中學習單！6道題目曝光　網吵翻：老師帶頭指認？

▲宏蕾爆婚變的時事成了高中生學習單題目。（圖／翻攝王力宏臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾毀滅式爆料後，引發外界高度關注。就有一名女網友發文表示，讀高中的妹妹竟拿到一張「蕾神之槌學習單」，題目緊跟時事，讓學生也成為事件下的「受害者」。然而題目曝光後，多數網友都覺得拿八卦當教材實在很不妥當。

這名網友在Dcard上，以「王力宏事件的最大受害者」為題發文，提到事件下的受害者之一就是這群高中生了，她妹日前拿到老師精心設計的「蕾神之槌」學習單，結果寫到睡前還沒寫完，實在很崩潰，王力宏可以不要波及無辜嗎？

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這張學習單一共有6道題目：



1.文中說到那些「家庭主婦」的困境？



2.文中女主角談到嫁給男主角後受了哪些委屈？



3.你認為文中的男主角犯了哪些錯誤？



4.請說明文中女主角如何揭示小三就是「XXX」的過程。



5.你贊成女主角用IG、臉書、微博等設（社）群媒體，來揭露男主角劣跡惡行讓大家來公審嗎？



6.說說看你看完文章後的心得想法。

▲以「蕾神之槌」為主題的學習單引發網友正反討論。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

貼文曝光後，多數網友都認為拿八卦來當題目不太妥當，特別是第4題還是在老師的臆測下寫出姓氏，「蕾神沒揭示小三就是XXX吧」、「太與時俱進了吧，老師帶頭指認X是小三嗎」、「有些問題沒必要，但第一題讓高中生思考確實蠻好的」、「小心老師被告欸，這樣不就是直指X是小三嗎」、「蹭太早了，到時候萬一事情反轉老師會很尷尬」、「第5題，我不贊成老師用學習單來公審男主角」。

不過，也有部分網友認為學習單與時俱進很不錯，「我覺得一部分還蠻適合當教材的，讓學生早點思考關於婚姻、家庭這類的也不錯」、「很好啊，結合時事又能探討正確的親密關係概念」、「我覺得還好吧 ，本來八卦就不是看看熱鬧就算了，這樣還能讓學生思考」、「還不錯啊，反正同學私底下都會討論」、「能理解啊，這不就是閱讀理解的一環嗎」。

此後，原PO也更新貼文緩頰，題目有強調「文中」，她不知道老師提供什麼文章，也不知有無改編過，因此不便評斷老師出的題目怎麼樣。

▼網友反應。（圖／翻攝自Dcard）