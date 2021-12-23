不喜歡尾牙！中1千被逼「灌整瓶紅酒」　她怒吼地獄3點：很噁心

▲原po很不喜歡被一堆不熟的人催酒。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

大部分公司會在年末舉辦尾牙，慰勞員工整年來的辛勞，但就有女員工坦言，根本不喜歡參加，甚至具體舉出3個讓她詬病之處，直呼「我到底來參加的是公司聚餐，還是地獄尬餐？」

女網友在Dcard表示，待在現職公司4年，一開始參加尾牙還滿開心的，有吃有喝又有錢可以拿，「可待了幾年後，其實覺得有點煩。」至於關鍵理由有3點，包括催酒、裝熟和強迫表演。

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首先是催酒，她回憶道，「之前中了1千塊，主管就拿著一瓶紅酒叫我灌下去，喝完才能拿到錢，不然就要給別人，年輕時還可以這樣喝，年紀漸長每次尾牙參加完就只想要吐而已。」

原po直言，被熟人催酒就算了，但裝熟更讓她受不了，「一堆不熟的人來跟你敬酒，跟靠在旁邊裝熟真的很噁心，一直陪笑陪笑陪笑再敬酒，參加完真的會一肚子氣。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最後是被強迫表演，她哀怨表示，「進活動公司每個人多多少少都會跳一些舞或小才藝，不過公司的事情就已經夠繁忙了，下班後還要跟三五個女同事聚在一起練舞，還練得很爛，我都不知道是來參加女團徵選還是來上班的，真的傻眼至極。」

令她委屈的是，當跟朋友抱怨此事，都是得到「尾牙很好啊」、「幹嘛不喜歡」、「你很難搞」這類回覆，於是忍不住上網PO文，「不知道有沒有人跟我一樣不喜歡參加尾牙？需要有同溫層啊。」

不少網友看完心有戚戚焉，留言大吐苦水「討厭員工表演+1，之前公司要求新人都要上台表演，覺得超瞎，平常工作都累死了還要花時間練表演，尾牙不是要感謝員工嗎？強迫表演根本是在整人」、「我也不喜歡參加，雖然公司有請人表演，但參加尾牙都要伺候老闆跟其他貴賓吃飯，還得穿著正裝，女生搞得很像在選美」、「不喜歡+1，雖然有抽獎活動啦，但要硬撐到9點也是很浪費時間，還不如上班，可以請同事幫忙代領獎」、「我也是無言」。