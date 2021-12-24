國小聯絡簿寫「我夢遺了」！釣出老師神回覆…男大生超尷尬

▲男大生分享國小聯絡簿寫的害羞文。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

圖文／CTWANT

學生時期，大家總是會遇過需要寫聯絡簿、寫日記的階段，隨著年紀的增長，你還記得你當年寫了些什麼內容嗎？近日，一名網友就在社交平台發文，分享自己當年的聯絡簿內容，當時他還向老師分享「自己夢遺了」，最後，老師也相當認真地給予回覆；不過當他多年後再一次看到自己寫的內容時，卻覺得超級尷尬。

一名網友近日在Dcard以「我竟然國小在聯絡簿上寫我xx了」為題發文，表示自己在整理房間時翻出了聯絡簿，於是想說打開來回憶一下，看看自己究竟寫了些什麼，沒想到當他翻到某一頁時，卻發現當年的自己竟然在聯絡簿上寫著「我夢遺了」。

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原PO隨後也分享自己寫的內容，他先是提到自己在體育課的上課情形，接著話鋒一轉，時間來到晚上，他說：「今天晚上我尿尿的顏色竟然是白色的，我想我好像夢遺了。」

▲原PO老師認真的回覆（圖／翻攝自Dcard）

多年過去，原PO回顧當年自己寫的內容，直呼：「真不知道我當初哪來勇氣直接寫這。」

後來他的老師也相當認真地給予建議，老師在聯絡簿上寫道：「最近似乎對青春期身體的變化特別有興趣，除了可藉由正當的書籍瞭解之外，在家不妨可和父母討論，有助於清楚並了解自己的身體變化哦！」

網友看到原PO的聯絡簿內容後，紛紛留言：「還沒夢遺過，不曉得當初夢遺會不會這樣寫」、「不知道你爸媽簽名時看到會怎麼想」、「老師的回覆蠻讚的」。

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