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謝長廷請假避談福食　陳以信批：請你回來不是「吃飽閒閒沒代誌」

▲▼陳以信批謝長廷請假避談福食問題。（圖／翻攝陳以信臉書）

▲陳以信批謝長廷請假避談福食問題。（圖／翻攝陳以信臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

駐日代表謝長廷昨（23日）請假未出席立法院外交及國防委員會專案報告，引起在野黨不滿。國民黨立委陳以信24日批評，外委會邀請謝長廷回來不是沒事做，而是要請他說明福食的進口問題。他質疑，難道蔡政府又會以突襲的方式開放進口嗎？

陳以信今天在臉書表示，外委會邀請謝長廷代表回來，不是「吃飽閒閒沒代誌做」，而是有很重要的事情要他說明，現在12月18日萊豬公投過關後，國人都在關心日本福島五縣市食品的進口問題，外界都在傳言政府為爭取日本支持台灣加入CPTPP，可能會在農曆春節前後宣布開放日本福食進口。

陳以信質疑，謝長廷身為駐日代表、身負協調此事重任，難道不該前來國會說明清楚嗎？謝長廷昨天託辭拒絕前來國會備詢，是不是故意迴避國會監督呢？是不是刻意要對國人隱瞞，即將開放福食進口的政策決定呢？

陳以信強調，尤其今天民進黨與日本自民黨將舉行二加二會談，日方已經預告今天這場會談就是要討論福食進口議題，日方談判壓力已經兵臨城下、蔡英文政府政策即將決定，但現在駐日代表不僅避而不見還拒絕面對國會，「這背後是有什麼秘密呢？為什麼要把國人瞞在鼓裡呢？」。

陳以信批評，蔡政府是不是又要像前年8月28日一樣、用突襲方式宣布開放萊豬進口一樣，要突襲宣布開放福食進口嗎？謝長廷不應該再躲起來，返回日本前應公開向國人說明，不要偷偷摸摸溜回日本去。

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