1傳51！西安「超級傳播鏈」揭曉　累計235人確診全城封鎖

▲西安排隊做核酸。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安疫情不斷蔓延，此輪累計確診235例，全城進入「封鎖」狀態。《北京日報》指出，目前可以找到關聯的病例中，15日新增的病例2成為最大的傳播中心，其密接者15日病例1、3；12月16日病例1、2、4；12月17日病例3；12月21日病例1等7名感染者成為次中心。這條傳播鏈累計確診達51例。

《北京日報》梳理發現，目前可以找到關聯的病例中，12月15日新增的病例2成為最大的傳播中心，累計確診病例達51例。此外，12人在發熱門診就診時核酸陽性，隨後確診；70人主動到核酸採點採樣後結果異常，隨後確診。

據陝西省衛健委此前通報，12月15日病例2居長安大學本部家屬院，曾於12月4日14時至17時自駕車前往西安咸陽國際機場送站，活動軌跡涉及T3航站樓，T3航站樓正對面室外露天停車場，二樓候機大廳，值機櫃檯附近洗手間。

據通報，自12月9日0時至23日13時，西安市累計報告本土確診病例234例。從確診病例數來看，西安疫情的規模並不大，為何要對全市小區進行封控管理？

國務院聯防聯控機制綜合組社區防控專家、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩解釋道，「疫情防控，新增病例數是一個考慮因素，因為數量多，對一個城市的衝擊就大，需要管控的點位和人員就多。但疫情源頭是否明確，感染病例是不是在同一條傳播鏈上並對其盡快阻斷，這才是最關鍵的。」

不過，西安本輪疫情面臨的形勢要更加嚴峻複雜，新一輪的全員核酸檢測結果顯示，不少陽性病例出現在了封控區之外，分佈廣泛。不光如此，病例還出現了外溢風險，目前廣東東莞、陝西咸陽和延安、河南周口、北京等地均出現了西安關聯病例。

▼ 西安傳播鏈圖。（圖／翻攝自北京日報）