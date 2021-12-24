英最新數據「1周暴增140萬例」創新高　倫敦重災區每30人有1人染疫

▲數據顯示，截至12月16日當周，全英國約有140萬人感染新冠。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國23日公布最新確診統計，單日新增11萬9789人染疫，創下自疫情爆發以來新高。另據英國國家統計局估測數據，截至12月16日當周，全英國約有140萬人感染新冠，寫下2020年秋季以來新高紀錄，其中倫敦疫情嚴重，約每30人就有1人染疫。

天空新聞報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）針對私人家庭進行篩檢，在牛津大學、曼徹斯特大學、英國衛生安全局、惠康基金會的協助之下，得出此模型估測數據。

數據顯示，截至12月16日當周，全英國約有140萬人感染新冠。在英格蘭地區，同時期每45人就有1人確診，比前一周的每60人有1人染疫還要高。在威爾斯地區，同時期每55人有1人確診，佔比約與前一周相同。北愛爾蘭地區則是每55人有1人確診，而蘇格蘭地區則是每70人有1人染疫。

英國國家統計局表示，在最嚴重的英格蘭地區，多數行政區近一周的染疫百分比均有所增加。其中以倫敦確診比例最高，約每30人就有1人可能感染新冠。

面對新變異株Omicron來襲，英國23日公布最新確診統計，單日新增11萬9789人染疫，創下自疫情爆發以來新高。截至目前，境內Omicron個案累計9萬906例。

依據英國衛生安全局一項新分析，Omicron患者不太可能出現重症，但疫苗加強針的效力會在10周後下降。根據早期數據，與Delta患者相比，Omicron患者前往急診就醫可能性低30%至45%，住院可能性低50%至70%。

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